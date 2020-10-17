Son dakika haberi | Serie A'da Milano derbisini Milan kazandı - Son Dakika

Son dakika haberi | Serie A'da Milano derbisini Milan kazandı

17.10.2020 21:41
Son dakika haberi | Serie A'da Milano derbisini Milan kazandı, System.String[]

Son dakika spor haberi: İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 4. haftasında oynanan Milano derbisinde Milan, konuk olduğu Inter'i 2-1 yendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 4. haftasında oynanan Milano derbisinde Milan, konuk olduğu Inter'i 2-1 yendi.

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan derbi mücadelesine, konuk Milan hızlı başlayan taraf oldu.

Milan, 11. dakikada penaltı kazandı. 13. dakikada penaltı atışını kullanan Zlatan İbrahimovic'in şutunda Interli kaleci Handanovic topu çelerken, İsveçli golcü, dönen topu ağlarla buluşturarak, Milan'ı öne geçirdi: 0-1.

16. dakikada ani gelişen Milan atağında Rafael Leao topu soldan ceza sahasına ortalarken, ceza sahası içinde topa bekletmeden vuran İbrahimovic, kendisinin ve takımının 2. golüne imza attı: 0-2.

29. dakikada Inter atağında, Perisic soldan ceza sahası içine ortalarken, Milan defansı topa müdahale edemeyince altıpas üzerindeki Belçikalı golcü Romelu Lukaku, topu filelere göndererek, farkı 1'e indirdi: 1-2.

Mücadelenin ilk yarısı, konuk Milan'ın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda ev sahibi Inter, beraberlik golü için baskısını arttırırken, Milan'da savunmasını sertleştirdi. Mavi-siyahlılar, maçın son anlarında Lukaku ile gol fırsatları yakalasa da bunları değerlendiremeyince Milan, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla, Milan ligde 4. haftada 4. galibiyetini alarak puanını 12'ye yükseltti ve puan tablosunun zirvesinde yer aldı. Milan, 1995-96 sezonundan beri ilk kez ligdeki ilk 4 maçını kazandı.

Şampiyonluk favorilerinden biri olarak gösterilen Inter ise bu sezonki ilk yenilgisini rakibinden alırken, 7 puanla 6. sırada kaldı.

Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da ilk 11'de başladığı müsabakada 90 dakika mücadele etti.

Napoli, Atalanta'yı farklı yendi

Serie A'da son iki sezondur gösterdiği performansla dikkati çeken ve bu sezona da hızlı giriş yapan Atalanta, Napoli deplasmanında farklı mağlup oldu.

Ligin ilk 3 haftasında rakip ağlara maç başına 4'ten az gol atmayan Atalanta, Napoli karşısında 4 golü bu kez kendi ağlarında gördü.

Napoli'deki San Paolo Stadı'nda oynanan mücadelenin 23. dakikasında Meksikalı Hirving Lozano ile 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, yine Lozano ile 27. dakikada farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

30. dakikada Matteo Politano, skoru 3-0 yaparken, 43. dakikada Victor Osimhen maçta Napoli'yi 4-0 öne geçirdi.

İlk yarıda 4 farklı geriye düşen konuk Atalanta, 69. dakikada Sam Lammers ile tek golünü buldu.

Napoli, Atalanta'yı 4-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı ve puanını 8'e yükselterek, 3. basamağa çıktı. Atalanta da bu sezonki ilk mağlubiyetini Napoli'den aldı. Atalanta, 9 puanla 2. sırada yer aldı.

Vedat Muric Lazio formasıyla ilk maçına çıktı

Serie A'da bugün oynanan bir diğer karşılaşmada da Sampdoria, konuk ettiği Lazio'yu 3-0 yendi. Lazio, 4 haftada 2. yenilgisini alarak, lige kötü bir giriş yaptı.

Lazio'da 59. dakikada Felipe Caicedo'nun yerine oyuna dahil olan yeni transfer Vedat Muric de İtalyan ekibinde ilk resmi maçına çıktı.

Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Serie A'da Milano derbisini Milan kazandı - Son Dakika Spor

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