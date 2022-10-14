Son dakika haberi... Serik'te kaza: Anı istikamete giden iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi... Serik'te kaza: Anı istikamete giden iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

14.10.2022 21:57
Son dakika haberi... Serik'te kaza: Anı istikamete giden iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Son dakika habere göre Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Serik ilçesine bağlı Gebiz-Töngüşlü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamete giden Kenan A.'nın (37) kullandığı 07 AC 0419 plakalı otomobil ile İbrahim Ç. idaresindeki 35 AFFT 756 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalenin ardından otomobil sürücüsü Kenan A. ile İbrahim Ç. ve eşi F.Ç. yaralı olarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Yamaçta ayağı kırılan vatandaşa helikopterle nefes kesen kurtarma Yamaçta ayağı kırılan vatandaşa helikopterle nefes kesen kurtarma Son dakika haber! Polisin elindeki bıçağı alıp sakinleştirdiği kadın, çantasından ikinci bıçağı çıkardı Son dakika haber! Polisin elindeki bıçağı alıp sakinleştirdiği kadın, çantasından ikinci bıçağı çıkardı Takıcıda deldirdiği kulağı hayatını kabusa çevirdi Takıcıda deldirdiği kulağı hayatını kabusa çevirdi
Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Serik'te kaza: Anı istikamete giden iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:53 Motorine bir zam daha! Fiyatı bu gece yarısından itibaren 1 lira 1 kuruş yükseldi
23:49 Bakan Dönmez, maden kazasının sebebini açıkladı: İlk değerlendirmeye göre grizu patlaması oldu
23:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurtarma çalışmalarını koordine etmek için yarın Bartın'a gidiyor
23:09 Maden ocağından çıkarılan isçi hastaneye gitmek istemedi: Ben iyiyim ağabey
23:00 ABD'den, Rusya'ya silah desteği sağlayanlara yönelik yeni hamle! Hedefleri gelişmiş teknolojiye ulaşmalarını engellemek
22:56 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı: Maden patlamasında şu ana kadarki can kaybımız 14
22:44 AFAD'ın Bartın paylaşımı şaşkınlık yarattı! Apar topar silip yeni açıklama paylaştılar
22:28 Sigara tiryakilerine kötü haber! Zam geldi, fiyatlar uçtu
21:51 Eski milli futbolcu Ali Kemal Denizci'ye Trabzon'da motosiklet çarptı
21:42 TDP lideri Mustafa Sarıgül, İskenderun ziyaretinde hükümete çağrıda bulundu: Burası 82. il olmayı hak ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 04:38:53. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi... Serik'te kaza: Anı istikamete giden iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement