Son dakika haberi: Serik'te minik öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı - Son Dakika

Serik'te İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekibi, ana sınıfı öğrencilerine düzenlenen etkinlikle polislik mesleğini tanıttı.
Serik Cumhuriyet Okulunun anasınıfı öğrencilerini ziyaret eden İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekibi, anasınıfı öğrencilerine boyama kitabı dağıttı. Minik öğrencilerle eğitici oyunlar oynayan ekip, öğrencilere polislikle ilgili bilgi verdi.
Etkinlik sonunda öğrenciler "büyüyünce ne olacaksın?" sorusuna "polis" diyerek cevap verdi.
Kaynak: AA
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