Son dakika haberi! Serik'te orman yangını - Son Dakika
Son dakika haberi! Serik'te orman yangını
Son dakika habere göre Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı.
Antalya'nın Serik ilçesinde orman yangını çıktı. Töngüçlü Mahallesinde başlayan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Yangın söndürme helikopterleri de çalışmalara destek veriyor. - ANTALYA
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22.08.2020 22:11:32. #1.12#
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