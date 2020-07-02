Son dakika haberi... Serik'te otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi... Serik'te otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Son dakika haberlerine göre ANTALYA'nın Serik ilçesinde kavşakta otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde kavşakta otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Antalya- Serik D-400 yolu Çandır kavşağında meydana geldi. Serik'ten Antalya yönüne giden Erkan Zeybek yönetimindeki 42 EKH 83 plakalı otomobil, kavşakta karşı yönden gelen Harun Limoncu'nun kullandığı 07 YKB 53 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan ve ön kısmı hurdaya dönen otomobildeki sürücü Zeybek, eşi Özlem Zeybek ve kamyonette sıkışan Limoncu yaralandı. Otomobilde bulunan Zeybek çiftinin 2 yaşındaki oğulları Kadir Furkan Zeybek ise kazayı yara almadan atlattı.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan müdahale ile Limoncu, sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılardan Özlem Zeybek bu sırada oğlu Kadir Furkan'ın durumunu sordu. Sağlık ekipleri, "Oğlunuzda bir şey yok" diyerek Özlem Zeybek'i yatıştırmaya çalıştı.

Özlem Zeybek ile oğlu Kadir Furkan Antalya Kepez Devlet Hastanesi'ne, Erken Zeybek ise Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan kara yolunda uzun kuyruklar oluştu. Kara yolunda ulaşım tek şeritten sağlandı.


Antalya, serik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 21:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Serik'te otomobille kamyonet çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Son Dakika

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