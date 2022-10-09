Son dakika haberi! Serik'te tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Serik'te tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

09.10.2022 18:46
Son dakika haberi! Serik'te tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haber: Antalya'nın Serik ilçesinde yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Antalya'nın Serik ilçesinde yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Kadriye Mahallesi'nde Ahmet İtaç'a ait tek katlı evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sardı.

Yangını fark eden ev sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Üç itfaiye aracının müdahale ettiği yangın, yaklaşık bir saatte söndürüldü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Serik'te tek katlı evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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