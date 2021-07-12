Son dakika haberi... Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu

Son dakika haberi... DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde Aydın Gider (23), serinlemek için girdiği Kralkızı Baraj Gölü'nde boğuldu.

DİYARBAKIR'ın Ergani ilçesinde Aydın Gider (23), serinlemek için girdiği Kralkızı Baraj Gölü'nde boğuldu. Yoncalı Mahallesi'nde bugün öğle saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Kralkızı Baraj Gölü'ne giren Aydın Gider, bir süre sonra gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yarım saatlik çalışmayla Gider'in cansız bedenine ulaşıldı. Gider'in cenazesi otopsi için ambulansla Ergani Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü.



Aydın, Baraj, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Serinlemek için girdiği baraj gölünde boğuldu - Son Dakika

Son Dakika

Masumlar Apartmanı'ndan sürpriz ayrılığı sonrası Farah Zeynep Abdullah'tan ilk açıklama: İnci'nin hikayesi tamamlanmıştı.

CHP, "Adayımız Kılıçdaroğlu'dur" dedi, Akşener'den yanıt gecikmedi: Saygıyla karşılarım

Korkunç kaza! Çim biçen kadın, inişe geçen uçağın çarpmasıyla feci şekilde can verdi

Pınar Gültekin'in katili, "Diri diri yakıldı" diyen Adli Tıp raporuna ilk yardım eğitimiyle karşı çıktı

Metropoll Araştırması'nın erken seçim anketinden çıkan sonuç şaşkınlık yarattı, MHP en çok oy kaybeden parti oldu

Zonguldak'ın 45 yıllık hayali gerçek olacak! 30 dakikalık yol 5 dakikaya düşüyor

SAS Holding önünde eylem! Yüksek kar vaadiyle büyük paralar yatırıp mağdur oldular

13 yaşındaki çocuğun gözünün önünde boğulduğunu gören Işın Karaca yıkıldı: Kendimi hiç bu kadar işe yaramaz hissetmemiştim