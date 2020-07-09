Son dakika haberi: Serinlemek için girdiği denizde boğuldu - Son Dakika

Son dakika haberi: Serinlemek için girdiği denizde boğuldu
Bir son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren ve deniz polisi, UMKE ve AFAD ekiplerinin yoğun gayretiyle sudan çıkarılan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren ve deniz polisi, UMKE ve AFAD ekiplerinin yoğun gayretiyle sudan çıkarılan genç tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Edinilen bilgilere göre olay Marmaraereğlisi ilçesi Kaptan-2 mevkiinde meydana geldi. Muhammet Celayir (23) adlı genç serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Gencin denizde çırpındığını görenler deniz polisi ile Tekirdağ UMKE ve Tekirdağ AFAD ekiplerine haber vererek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerce denizden çıkarılan ve olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç tüm müdahalelere karşın kurtarılmadı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak inceleme başlattı. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 20:59 Kaynak: İHA
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