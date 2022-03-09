Son dakika haberi! Şerit ihlali kazaya neden oldu: 5 yaralı - Son Dakika

Malatya'da iki aracın karıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, 09.30 sularında Malatya- Çelikhan yolu Kaptaj mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E .K. idaresindeki 06 TTA 39 plaka otomobil seyir halinde iken yağışında etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkan araç şerit ihlali yaptıktan sonra karşı yönden gelen H.A. yönetiminde 02 AE 485 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, E.K., F.K., Z.K., H.K., A.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA