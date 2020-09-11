Sertifikalı jigolo operasyonu: 15 gözaltı - Son Dakika

Sertifikalı jigolo operasyonu: 15 gözaltı

Bursa merkezli 3 ilde yapılan sahte sertifika ve vergi levhalı jigolo sitesinden 1 milyon 500 bin lira kazanan 15 kişi gözaltına alındı

BURSA - Bursa merkezli 3 ilde sahte sertifika ve sahte vergi levhası kullanılarak jigolo sitesi yöneten ve burada vatandaşları 1 milyon 500 bin dolandıran ve bu paralarla lüks bir hayat yaşayan 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye çıkartılan 15 kişiden 5'i tutuklandı. Diğer 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1 kişi ise savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa ilinde ikamet eden bir müştekinin Nitelikli Dolandırıcılık suçu ile ilgili olarak başvurusuna harekete geçti. Ekipler başlattığı incelemelerin ardından Bursa dahil farklı illerde ikamet eden aynı şekilde dolandırılan 13 müştekiyi daha tespit etti.

Önce para aldılar, sonra rezil ederiz diye tehdit ettiler

Ekipler, müştekilerin internette gezindikleri sırada, ' Jigolo olma ve haftalık yüksek kazanç elde etme ' vaadinde bulunan bir site ile iletişime geçtikleri, kolay yoldan para kazanma fırsatı bulduğunu düşünen müştekilerden, Vip ve Gold üyelik gibi isimlerle para talebinde bulunulduğu tespit etti. Sonrasında dolandırıcıların müştekilerin yolladığı bilgi ve görüntülerle, ' Bu konuyu aile ve sosyal çevresine duyurarak kendilerini rezil edecekleri yönünde tehdit ve şantaj yaparak kazanç sağladıkları belirledi.

Tespit edilen 14 müştekinin toplamda 250 bin Türk lirasının üzerinde dolandırıldığını ve şüphelilerin hesap hareketlerinin incelendiğinde 4 aylık dönemde toplamda 1 milyon 500 bin lira hareket olduğunu tespit ekipler şüphelilerin lüks bir hayat sürdüğünü belirledi.

Yapılan çalışmalar sonucunda Bursa merkezli olmak üzere İstanbul ve Balıkesir illerinde bulunduğu tespit edilen şüphelilerin ikametlerine yapılan baskın sonucu 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden, mahkemeye sevk edilen 5 kişi tutuklandı, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest kalırken 1 kişi serbest bırakıldı.

Sahte sertifika ve vergi levhası kullanarak güven kazanmaya çalışan jigolo sitesi

Şüphelilerin başka bir kişiye ait kişisel bilgileri kullanarak vergi levhası ve sertifika belgesi kullandığı ise Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün ekipleri tarafından yapılan incelemelerinin ardından tespit edildi. Şüphelilerin bu evrakları sitede yayınlayarak vatandaşların güvenini sağlamaya çalıştıkları öğrenildi.