Servisin altında kalan motosikletlini can verdiği feci kaza kameraya yansıdı - Son Dakika
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Servisin altında kalan motosikletlini can verdiği feci kaza kameraya yansıdı

09.10.2022 11:20

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde kavşakta seyir halindeyken okul servis aracının altına girerek yaşamını yitiren motosiklet sürücüsü Mustafa Yasin Kurtuluş'un (28) kaza anına ait araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı.

6 Ekim günü saat 07.30 sıralarında Atatürk Üniversitesi Kavşağı'nda 28 yaşındaki Mustafa Yasin Kurtuluş'un kullandığı motosiklet, yanında seyreden Orhan Polat (58) idaresindeki okul servis aracının altına girdi.

YERE DÜŞTÜ

Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Bugün kaza anına ait araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosiklet sürücüsü Mustafa Yasin Kurtuluş'un sol tarafında ilerleyen beyaz renkli otomobille çarpıştıktan sonra yere düştüğü görülüyor. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Kurtuluş'un cansız bedenini adli tıp kurumu morguna kaldırdı.

"NASIL OLDU GÖREMEDİM"

Polis ekiplerince gözaltına alınıp, polis merkezinde ifade veren Orhan Polat, "Kavşağa doğru geliyordum. Bir anda motosiklet altıma girdi. Ya dengesini kaybetti ya da birisi mi vurdu göremedim. Arkada olduğu için nasıl oldu, göremedim" dedi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: DHA

Atatürk Üniversitesi, Tragger, 6 Ekim, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Servisin altında kalan motosikletlini can verdiği feci kaza kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Servisin altında kalan motosikletlini can verdiği feci kaza kameraya yansıdı - Son Dakika
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