6 Ekim günü saat 07.30 sıralarında Atatürk Üniversitesi Kavşağı'nda 28 yaşındaki Mustafa Yasin Kurtuluş'un kullandığı motosiklet, yanında seyreden Orhan Polat (58) idaresindeki okul servis aracının altına girdi.
Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Bugün kaza anına ait araç içi kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde motosiklet sürücüsü Mustafa Yasin Kurtuluş'un sol tarafında ilerleyen beyaz renkli otomobille çarpıştıktan sonra yere düştüğü görülüyor. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Kurtuluş'un cansız bedenini adli tıp kurumu morguna kaldırdı.
Polis ekiplerince gözaltına alınıp, polis merkezinde ifade veren Orhan Polat, "Kavşağa doğru geliyordum. Bir anda motosiklet altıma girdi. Ya dengesini kaybetti ya da birisi mi vurdu göremedim. Arkada olduğu için nasıl oldu, göremedim" dedi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Servisin altında kalan motosikletlini can verdiği feci kaza kameraya yansıdı - Son Dakika