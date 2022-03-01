ANKARA'nın Mamak ilçesinde servis şoförü Ali Akbal, rehabilitasyon merkezine giden zihinsel engelli B.A. (20) adlı kadına, araçta cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla tutuklandı.

Mamak'ta özel rehabilitasyon merkezine giden zihinsel engelli B.A.'nın ailesi, servis şoförü Ali Akbal'ın kızlarına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla geçen hafta şikayetçi oldu. B.A., ifadesinde 2 Şubat'ta rehabilitasyon merkezinden evine gitmek için servis aracına bindiğini, Akbal'ın herkesi indirdikten sora ıssız yere kendisini götürerek, araçta cinsel saldırıda bulunduğunu daha sonra kimseye anlatmaması için bıçakla tehdit ettiğini ileri sürdü. B.A., 9 Şubat'ta da Akbal'ın aracı ıssız yere çekerek kendisini darbedip, cinsel saldırıda bulunduğunu iddia etti.