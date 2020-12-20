Bolu'da sessiz kalan sokaklardaki güvercinleri polisler besledi - Son Dakika

Bolu'da sessiz kalan sokaklardaki güvercinleri polisler besledi
20.12.2020 15:31
Bolu'da sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe bürünen kent merkezinde hayvan koruma polisleri güvercinleri ve kedileri elleriyle besledi.
Bolu'da sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe bürünen kent merkezinde hayvan koruma polisleri güvercinleri ve kedileri elleriyle besledi.
Bolu'da korona virüs salgını sebebiyle hafta sonu getirilen sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte kentin cadde ve sokakları sessizliğe büründü. Vatandaşların sokağa çıkamaması nedeniyle sokak hayvanları Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri tarafından yalnız bırakılmadı. Ekipler, Büyükcami Mahalles'nde bulunan Yıldırım Bayezit Camii'nin avlusunda toplanan güvercin ve kedileri yanlarında getirdikleri yemlerle beslediler. Yüzlerce güvercinin aynı anda kanat çırparak havalanması hoş görüntüler oluşturdu. - BOLU
Son Dakika Arsenal, Yusuf Yazıcı için sezon sonunda transfer girişimlerine başlayacak Vazife malulü sağlık çalışanları ile yakınları için; maaş, eğitim, konut ve ulaşım yardımları yapılacak DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'in kaç maç ceza alacağını duyurdu 32 fabrika binasının inşa edildiği Van tekstilin yeni üssü oluyor! Binlerce kişi istihdam edilecek Çok sayıda kedinin kaybolduğu Muğla'da satanist paniği! "Ayin için sürekli telefon açıyorlar" Vatandaşlar şikayet etti, Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Elektronik ticaretle ilgili yeni düzenleme geliyor ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası