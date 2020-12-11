SERMİYAN MİDYAT'A SUÇLAMA; SEVCAN YAŞAR BU GÖRÜNTÜ VE FOTOĞRAFLARLA DARP İDDİASINDA BULUNDU - Son Dakika

SERMİYAN MİDYAT'A SUÇLAMA; SEVCAN YAŞAR BU GÖRÜNTÜ VE FOTOĞRAFLARLA DARP İDDİASINDA BULUNDU
11.12.2020 14:41
OYUNCU Sermiyan Midyat aleyhine bir ara birlikte yaşadığı eski sevgilisi Sevcan Yaşar'ı darp ettiği gerekçesi ile açılan dava dosyasına, yeni fotoğraflar girdi.
OYUNCU Sermiyan Midyat
aleyhine bir ara birlikte yaşadığı eski sevgilisi Sevcan Yaşar
'ı darp ettiği gerekçesi ile açılan dava dosyasına, yeni fotoğraflar girdi. Fotoğraflarda Sevcan Yaşar'ın yüzünde ve ellerinde darp izi görülüyor. Dava dosyasına konulan videolarda da hasar gören ev eşyalarının görüntüleri yer alıyor.
MİDYAT'IN 8 YILA, YAŞAR'IN DA 1 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR
Sermiyan Midyat, İstanbul Anadolu 25. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek olan davada "Zincirleme tehdit" ve "Zincirleme hakaret" suçlarından 1 yıl 3 aydan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Aynı davada Sevcan Yaşar içinde, "Kasten yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıla hapis cezası isteniyor.Basit yargılama usulü ile yapılacak davaya 15 Ocak 2021 tarihinde başlanacak.
- İstanbul
Son Dakika TFF Başkanı Nihat Özdemir'in koronavirüs testi negatife döndü Güney Koreli yönetmen Kim Ki-duk, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Aynı aileden 5 kişi, koronavirüsten hayatını kaybetti! 7'si halen tedavi görüyor Bakan Koca'dan "AK Partililer aşı olmaya başladı" iddiasıyla ilgili açıklama: Çin'de eczanede satılıyor, isteyen alır yaptırır Son seçim anketinde Demirtaş sürprizi! Parti kurarsa yüzde 7'nin üzerinde oy alıyor PKK/YPG'nin kontrol noktalarına saldırı planı deşifre oldu, canlı bomba böyle etkisiz hale getirildi Ulus Pazarı'nın kapalı olduğundan haberi olmayan Bulgarlar, elleri boş geri döndüler Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi