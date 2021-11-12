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Son dakika haberi! Sevgilisini boğarak öldürüp cesedi kuyuya atmış - Son Dakika

Son dakika haberi! Sevgilisini boğarak öldürüp cesedi kuyuya atmış

12.11.2021 16:07

Son dakika haberlerine göre Kartal'da kayıp olan bir kadının, sevgilisi tarafından kıskançlık nedeniyle öldürüldüğü ve cesedinin de kuyuya atıldığı ortaya çıktı.

Kartal'da kayıp olan bir kadının, sevgilisi tarafından kıskançlık nedeniyle öldürüldüğü ve cesedinin de kuyuya atıldığı ortaya çıktı. Ceset ekipler tarafından kuyudan çıkarılırken, katil zanlısı adam ise emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Edinile bilgiye göre, A.N.K. isimli şahıs 10 Kasım tarihinde Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit Selahattin Aslantepe Polis Merkezi Amirliğine başvuruda bulunarak annesi annesi Neslihan B.'den 09 Kasım saat 16.00'dan itibaren haber alamadığını, annesinin hayatından endişe ettiğini söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri kayıp Neslihan B'yi bulmak için çalışma başlattı. Neslihan B'nin kaybolduğu gün saat 16.26 sıralarında gönül ilişkisi yaşadığı Habib Y.'nin (51) Esentepe Mahallesi Milangaz Caddesi'nde bulunan fabrika deposuna geldiği, birlikte fabrikanın iç kısmına geçtikleri, Neslihan B'nin o saat itibariyle işyerinden çıkmadığı, telefonlarının kapandığı, Habib Y.'nin ise aynı gün 23.47'de fabrikadan tek başına çıkarak evine döndüğü ortaya çıktı.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Çalışmalar kapsamında bilgi alma amaçlı polis merkezine davet edilen Habib Y.. Neslihan B.'yi kıskançlıktan dolayı boğarak öldürdüğünü, cesedi de fabrika içerisinde bulunan su kuyusuna, kendi üzerindeki kanlı kıyafetini ise fabrika çıkışında bulunan çöp konteynerine attığını itiraf etti. Gözaltına alınan Habib Y. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan, güvenlik kamerası görüntülerinde ise önce kadının ardından adamın fabrikaya girdiği ve bir süre sonra ise adamın tek başına fabrikadan çıkarak kıyafetlerini çöp kutusuna attığı görülüyor.

(Yunus Emre Şeker- Batuhan Altınbaş-İHA)

Son dakika haberi! Sevgilisini boğarak öldürüp cesedi kuyuya atmış
Son dakika haberi! Sevgilisini boğarak öldürüp cesedi kuyuya atmış
Son dakika haberi! Sevgilisini boğarak öldürüp cesedi kuyuya atmış
Son dakika haberi! Sevgilisini boğarak öldürüp cesedi kuyuya atmış

Fabrika, Kartal, Kasım, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Sevgilisini boğarak öldürüp cesedi kuyuya atmış - Son Dakika


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