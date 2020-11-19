Son dakika haberi! Sevgilisini öldüren zanlı tahrik indirimi istedi, Yargıtay cezasını onadı - Son Dakika

Son dakika haberi! Sevgilisini öldüren zanlı tahrik indirimi istedi, Yargıtay cezasını onadı

19.11.2020 17:05
Son dakika haberi! Sevgilisini öldüren zanlı tahrik indirimi istedi, Yargıtay cezasını onadı, System.String[]

Son dakika haberler... YARGITAY 1'inci Dairesi, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 27 Eylül 2017'de, Pınar Eliuz'u (31) pompalı tüfekle göğsünden vurarak öldürülen eski sevgilisi Mustafa Koç'un (38), haksız tahrik indirimi talebini reddedip, yerel mahkemenin verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

YARGITAY 1'inci Dairesi, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 27 Eylül 2017'de, Pınar Eliuz'u (31) pompalı tüfekle göğsünden vurarak öldürülen eski sevgilisi Mustafa Koç'un (38), haksız tahrik indirimi talebini reddedip, yerel mahkemenin verdiği ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Olay, 27 Eylül 2017'de Pamukkale ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde meydana geldi. Pınar Eliuz, otomobilde sevgilisi Mustafa Koç tarafından pompalı tüfekle göğsünden üç kez vurularak öldürüldü. Katil zanlısı Mustafa Koç daha sonra Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Koç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Denizli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan katil zanlısı Mustafa Koç, cinayet işlediğini de itiraf etti. Koç, karar duruşmasında verdiği ifadesinde, "Onu dövdüm. Evden kaçıp gitti. Dolandırıcılık yaptım. Fuhuştan ceza aldım. Planlayarak ve tasarlayarak öldürdüm. Pişman değilim. Beni ve ailemi tehdit etmeseydi" dedi.

Yargılama sırasında Pınar Eliuz'a hastalık derecesinde bağlı olduğunu söyleyen Koç, psikolog, kişisel gelişim uzmanı ve hipnoz uzmanına gittiğini fakat Pınar'ı unutamadığını anlattı.MAHKEME HEYETİNE KÜFÜR ETTİ, MAHKEME HEYETİ VE AVUKATI ÇEKİLDİMustafa Koç'un duruşmalar sırasında sürekli olarak müşteki avukatına ve mahkeme heyetine küfür ve hakaretler ettiği de ortaya çıktı. Ayrıca Koç'un kendisini savunması için Baro tarafından sağlanan avukata da küfür ettiği bu nedenle avukatının da çekildiği öğrenildi.  Mustafa Koç'un yargılama sırasında sinkaflı küfürlerini sürdürerek reddi hakim talebinde bulunması üzerine Denizli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Yusuf Kara ve üyeler Merve Anlı Atamer ile Aslı Uluçay davayı Denizli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndererek çekilme kararı aldı. Kararda sanığın mahkeme heyetine yönelik küfür ve hakaretler etmesi, saldırgan tutumu nedeniyle ifadesinin dahi alınamaması, uyarılara küfürle karşılık vermesi ve ayrıca hakkında açılan hakaret davası gerekçe gösterildi.YARGITAY'DAN TAHRİK İNDİRİMİ İSTEDİ, KABUL EDİLMEDİ, CEZASI ONANDIDenizli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin cinayetten bir yıl sonra Mustafa Koç'u 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Kararda kasta dayalı kusurun ağırlığı ile failin güttüğü amaç ve saik dikkate alındığına vurgu yapıldı, haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına hükmedildi. Ayrıca hapis cezasının seçenek yaptırımlara çevrilmesi ve ertelenmesine dair hükümlerin uygulanmasının yer olmadığına da karar verildi. Sanığın geçen yıl Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi'ne yaptığı hükme karşı istinaf başvurusunun esastan reddine karar verildi. Sanığın Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne yaptığı cezasında tahrik indirimi yapılmamasına yönelik itirazı da kabul edilmedi ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası onandı.AĞABEY KAPLAN: 'CEZA VERİLMİYOR ALGISI OLUŞMASIN'

Pınar Eliuz'un ağabeyi gazeteci Nuri Kaplan sanığın aldığı cezanın örnek olduğunu belirtip, " Türkiye'de maalesef çok fazla kadın cinayeti oluyor. Bu cinayetlerin bir kısmında sanıkların hak ettikleri cezayı almadıkları doğru fakat her davada ağır cezalara çarptırılmadıkları doğru değil. Bizler kamuoyunda kadın cinayetlerine dikkat çekmek ve suçluların hak ettikleri cezaları almalarını isterken diğer taraftan da kadın katillerine ceza verilmediği algısı oluşmasına neden oluyoruz. Belki de bu nedenle her geçen gün kadın cinayetlerinin sayısı artıyor. Bu suçluları cesaretlendiriyor, suçu tırmandırıyor. Bu algının oluşmasına izin vermemeliyiz. Kardeşimin katili en ağır şekilde cezalandırıldı. Örnek olsun" diye konuştu.


Son dakika haberi! Sevgilisini öldüren zanlı tahrik indirimi istedi, Yargıtay cezasını onadı
Son dakika haberi! Sevgilisini öldüren zanlı tahrik indirimi istedi, Yargıtay cezasını onadı
Son dakika haberi! Sevgilisini öldüren zanlı tahrik indirimi istedi, Yargıtay cezasını onadı

Ağırlaştırılmış Müebbet, Pamukkale, Yargıtay, Denizli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Sevgilisini öldüren zanlı tahrik indirimi istedi, Yargıtay cezasını onadı - Son Dakika


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