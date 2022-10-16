Son dakika haberleri... Sevgilisinin öldürüp çöp toplama merkezine attığı Hüsniye, Tekirdağ'da toprağa verildi - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Sevgilisinin öldürüp çöp toplama merkezine attığı Hüsniye, Tekirdağ'da toprağa verildi

16.10.2022 15:01

Son dakika haberine göre ELAZIĞ'da sevgilisi Nadir Üstün (41), tarafından darbedilerek öldürülen ve cesedi çöp toplama merkezi yakınına atılan Hüsniye Keskinbaş (29), memleketi Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde toprağa verildi.

ELAZIĞ'da sevgilisi Nadir Üstün (41), tarafından darbedilerek öldürülen ve cesedi çöp toplama merkezi yakınına atılan Hüsniye Keskinbaş (29), memleketi Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde toprağa verildi.

Olay, 14 Ekim'de Elazığ kent merkezine bağlı Sarıçubuk köyünde meydana geldi. Çöp toplama merkezi yakınında bir yerde hareketsiz kadın bulunduğunun ihbar edilmesi üzerine bölgeye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede kadının, Tekirdağ'dan birkaç gün önce Elazığ'a gelen Hüsniye Keskinbaş olduğu belirlendi. Keskinbaş'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kamera kayıtlarını inceleyen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), 4 saatlik çalışma sonunda tespit ettikleri şüpheliler Nadir Üstün ile Ö.D.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Ö.D.'nin aracında yapılan aramada, 1 kurusıkı tabanca ve 1 kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi. Sorgusunda cinayeti itiraf eden Nadir Üstün, aralarında çıkan tartışmanın ardından Hüsniye Keskinbaş'ı darbederek öldürüp, cansız bedenini de aracın bagajında çöp toplama merkezi yakınına getirerek, bıraktığını söyledi.Üstün, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üstün'e yardım eden Ö.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hüsniye Keskinbaş'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından sabah saatlerinde toprağa verilmek üzere memleketi Tekirdağ'ın Malkara ilçesine getirildi. Cenazeye Anne Kamuran Keskinbaş, babası Tufan Keskinbaş, kız kardeşleri ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Camide kılınan cenaze namazının ardından Hüsniye Keskinbaş Malkara Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.


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Kaynak: DHA

Tekirdağ, Jandarma, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Sevgilisinin öldürüp çöp toplama merkezine attığı Hüsniye, Tekirdağ'da toprağa verildi - Son Dakika

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