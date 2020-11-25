Son dakika haberi... SEY Vakfı Tasarım Yarışması'nın kazananları açıklandı - Son Dakika

SEY Vakfı'nın üniversite öğrencileri arasında başlattığı tasarım yarışması sonuçlandı. Vakfın her yıl topluma değer katan bir kişi ya da ekibine verilecek olan "Semra & Enver Yücel Ödülü"nün heykelciği için başlattığı yarışmanın birincisi belli oldu.

Eğitimde fırsat eşitliği oluşturmak amacıyla öğrencilere burs sağlayan, anne-baba eğitimleri düzenleyen vakıf, yılda bir kez topluma değer katan bir kişi ya da ekibe iyi örneklerin çoğalması amacıyla Semra & Enver Yücel Ödülü'nü takdim edecek. SEY Vakfı bu ödülün heykelciğinin tasarımını, başlattığı yarışma ile üniversite öğrencilerine bıraktı. Bölüm farkı olmaksızın 100'e yakın öğrencinin başvurduğu, farklı üniversitelerden akademisyenlerin ve endüstri ürünleri tasarımcılarının jüri olduğu yarışmanın sonuçları, pandemi nedeniyle dijital ortamda düzenlenen ödül töreninde açıklandı.

Törende konuşan SEY Vakfı Başkanı Hüseyin Yücel, "Bu ödülün heykelini önce bir ajansa tasarlatmayı düşündük. Ama sonra bu fikirden hemen vazgeçtik. Çünkü, katılımcılığı önemseyen bir vakıfız. İşlerinizi, çocuk ve gençlerle birlikte yaptığınızda, onların fikirleriyle, heyecanıyla ortaya koyduğunuzda inanın çok daha anlamlı oluyor" dedi.

Yarışmanın kazananları şöyle:

Yarışmanın birincisi olarak, Washington DC Mentora College'da dil okulu ödülünü kazanan Sağlam'ın tasarımı, bundan böyle "Semra & Enver Yücel Ödülü"nün heykelciği olacak.

Yarışmanın ikincisini ise, "Biz bu yarışma ile gençlere güvenmekle, vakfımız için çok kıymetli ödülün tasarımını onlara bırakmakla ne kadar doğru bir karar vermiş olduğumuzu gördük." sözleriyle, Vakıf Başkanvekili Begüm Yücel açıkladı. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Merve Safalı "Gümüşservi" isimli tasarımıyla ikinci olarak, Berlin Internatiol University'de yaz okulu ödülünü kazandı.

Üçüncü, "Birlik" isimli tasarımıyla MEF Üniversitesi'nden İrem Metin oldu. Metin, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Yüksek Lisans eğitimi ödülünü kazandı.

Adlarına verilecek ödülün seçilen heykelciğini vakfın onursal başkanları Semra Yücel ve Enver Yücel birlikte açıkladı. Ağaç soyutlaması yaptığı tasarımıyla birinci olan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğrencisi Buket Sağlam, "Ailenizi yakından tanıyor gibi hissediyorum. Şu an bu organizasyonda sizinle birlikte olduğum için çok mutluyum. Beni bu dereceye, ödüle layık gören değerli jüri üyelerine, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.