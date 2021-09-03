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Son dakika haberi... Seydikemer'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberi... Seydikemer'de trafik kazası: 1 yaralı

03.09.2021 15:20
Son dakika haberi... Seydikemer'de trafik kazası: 1 yaralı, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü ağır şekilde yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Fehmi A. yönetimindeki 48 BBC 38 plakalı motosiklet ile Hanife K. idaresindeki 48 JR 208 15 Plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yer savruldu. Kaza ihbarı üzerine bölgeye Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır şekilde yaralanan Fehmi A. ambulansla Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Son dakika haberi... Seydikemer'de trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberi... Seydikemer'de trafik kazası: 1 yaralı
Son dakika haberi... Seydikemer'de trafik kazası: 1 yaralı

Seydikemer, Kadıköy, Muğla, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Seydikemer'de trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika


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