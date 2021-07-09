Son dakika haberi... Seydişehir'de uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Konya'nın Seydişehir ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 kişi gözaltına alındı.

Seydişehir Narkotik Grup Amirliği ekipleri, Antalya'dan Konya'ya uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, takibe aldıkları bir aracı Konya-Antalya kara yolu uygulama noktasında durdurdu.

Polis, araçta bulunan H.Ö. D.Ö. ve E.D'nin üzerinde ve araçta yaptığı aramalarda, 51 gram eroin ve 5 paket kokain ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.