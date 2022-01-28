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Son dakika haber | Seydişehir'deki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika haber | Seydişehir'deki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

28.01.2022 19:10

Edinilen son dakika haberine göre Seydişehir'de fuhuş operasyonu Zanlıların adliyeye getirilmesi Zanlıların cezaevine götürülmesi Seydişehir'deki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandıKONYA ( AA ) - Konya'nın Seydişehir ilçesindeki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Seydişehir'de fuhuş operasyonu

Zanlıların adliyeye getirilmesi

Zanlıların cezaevine götürülmesi Seydişehir'deki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

KONYA ( AA ) - Konya'nın Seydişehir ilçesindeki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekiplerince, 3 gün önce düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan biri yabancı uyruklu 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan A.Ç, A.C, M.B, H.T. ve R.J. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Seydişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri, 25 Ocak Salı günü ilçede fuhuş yaptıkları ve yaptırdıkları, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri öne sürülen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlemiş, 5 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Son dakika haber | Seydişehir'deki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı
Son dakika haber | Seydişehir'deki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı
Son dakika haber | Seydişehir'deki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı

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Emniyet Müdürlüğü, Seydişehir, Hisarcık, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Seydişehir'deki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Seydişehir'deki fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı - Son Dakika
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