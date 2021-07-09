Türkiye'nin farklı illerindeki doğal güzellikleri keşfetmek için yola çıkan gezginler, Kırşehir'in Mucur ilçesi sınırlarındaki Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde konakladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şubesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Seyfe Gölü Ziyaretçi Tanıtım Merkezi bahçesinde kamp kuran 10 kişi, gün boyunca göl etrafındaki doğal güzellikleri gezdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Kırşehir Şube Müdürü Hasan Tezer, grubun gezisine eşlik ederek, Kırşehir ve Seyfe Gölü Kuş Cenneti hakkında bilgi verdi.