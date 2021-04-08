Son dakika haberi: Seyhan Soylu'nun Yaşar İpek'e hakaret davasında mütalaa - Son Dakika

Son dakika haberi: Seyhan Soylu'nun Yaşar İpek'e hakaret davasında mütalaa

08.04.2021 00:59
Son dakika haberi: Seyhan Soylu'nun Yaşar İpek'e hakaret davasında mütalaa, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Yaşar İpek'i hakaret ve tehdit ettiği iddia edilen Seyhan Soylu'nun yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, 'tehdit', 'hakaret' ve 'haberleşmenin gizliliğini ihlal' suçlarından 5 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Yaşar İpek'i hakaret ve tehdit ettiği iddia edilen Seyhan Soylu'nun yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcılık, 'tehdit', 'hakaret' ve 'haberleşmenin gizliliğini ihlal' suçlarından 5 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşmanın ardından açıklama yapan Soylu, "Pandemi sürecinde adli süreci sıkıntıya düşürüyor böyle boş davalar" dedi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Yaşar İpek'e hakaret ve tehditte bulunduğu iddia edilen Seyhan Soylu'nun yargılanmasına devam edildi. İstanbul 23'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tutuksuz sanık Seyhan Soylu ile avukatı hazır bulundu. Yaşar İpek'in avukatı ise mazeret dilekçesi sunarak, duruşmaya katılmadı.

"Araya ünlü dostlarım girdi, barış yemeği yedik"

Savunmasında Yaşar İpek'in kendisini arayarak hakaret ettiğini söyleyen sanık Seyhan Soylu, "Bende kayda aldım. Sonra bana dava açtı. Araya ünlü dostlarım girdi, barış yemeği yedik. Daha sonra Seren ile tekrar kavga etmişler. Daha sonra benim evimi bastı. Kendisi benim cinsel kimliğime kadar küfür etti" ifadelerini kullandı.

Mütalaada 5 yıla kadar hapsi istendi

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Seyhan Soylu'nun suç tarihinde şahsi sosyal medya hesabından Yaşar İpek'e yönelik, paylaşımları ile tehdit ve hakarette bulunduğunu kaydetti. Soylu'nun, Yaşar İpek ile yaptığı kişisel telefon görüşmesini sosyal medya hesabından izinsiz yayınlayarak haberleşmenin gizliliğini ihlal ettiğinin belirtildiği mütalaada, Soylu'nun 'tehdit', 'hakaret' ve 'haberleşmenin gizliliğini ihlal' suçlarından 1 yıl 3 ay 15 günden 5 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Soylu mütalaaya karşı savunmasında, mütalaayı kabul etmediğini belirtti.

Sanık Seyhan Soylu'nun avukatı ise mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep etti.

Mahkeme, Soylu'nun avukatının mütalaaya karşı savunma hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi.

"Özür dileyince kendisini affettim"

Duruşmanın ardından açıklama yapan Seyhan Soylu, "Yaşar İpek ile ilgili davada, daha önce kendisi hakaret etmişti. Biz de bunun vermiş olduğu üslup ve tarzla cevap verdik. Daha sonra aradı, nüfuzlu insanları araya soktu. Şahsımdan özür diledi. Özür dileyince de büyüklük, erdemlik diye kendisini affettim. Sonra şikayetlerimizden biz vazgeçtik. Ama maalesef ki o, bizim gibi omurgalı davranıp şikayetini çekmemiş. Mahkemeye de gelmedi. Ben her açılan, hem şahsıma hem de kendi açtığım her davaya gelirim" ifadelerini kullandı.

Sözlerinin devamında Soylu, "Seren Serengil ile arasındaki husumetten dolayı da her iki tarafın da birbirlerine etmiş oldukları kelamlar vardı ve bunlardan haklı olanı tercih ettim. Seren hanımı tercih ettim tabi ki. Çocuğunu düşündüm kadının. O kadar ızdırap çekti. O da herhalde kinlenmiş olacak ki böyle saçma sapan boş davalar yaparak hem bu pandemi sürecinde adli süreci sıkıntıya düşürüyor böyle boş davalar. Zaten Aile mahkemelerinin vermiş olduğu kararlar kadına şiddetle ilgili kararlar. Maalesef ki bu da bizim şov dünyamızda çok kullanılıyor. İstismar ediliyor" şeklinde konuştu.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Seyhan Soylu'nun suç tarihinde şahsi İnstagram hesabından müşteki Yaşar İpek'e yönelik tehdit ve hakaret içerikli paylaşımlar yaptığı, şüphelinin suç teşkil eden paylaşımların akabinde müştekinin şüpheliyi telefonla aradığı ve şüpheli ile yasal merciler önünde hesaplaşacağını kendisine bildirdiği şüphelinin ise müşteki ile telefon görüşmesini şahsi instagram hesabından 'Yaşar ipek'ten tehdit konuşması' başlığı ile izinsiz yayınladığı anlatıldı.

İddianamede, şüpheliye isnat edilen suçların uzlaşmaya tabi suçlardan bulunması nedeni ile dosyanın uzlaştırmacıya tevdi edildiği ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı kaydedildi.

İddianamede, şüphelinin 'basit tehdit', 'kendisi ile yapılan haberleşmenin gizliliğin alenen ifşa etme' ve 'hakaret' suçlarından 1 yıl 3 ay 15 günden 5 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

Yaşar İpek, Hakaret, Seyhan, Medya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Seyhan Soylu'nun Yaşar İpek'e hakaret davasında mütalaa - Son Dakika


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