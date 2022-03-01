SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL PATLAMA SONRASI ALEV ALDI - Son Dakika
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SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL PATLAMA SONRASI ALEV ALDI

01.03.2022 08:27

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde seyir halindeki otomobil patlamanın ardından alev aldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde seyir halindeki otomobil patlamanın ardından alev aldı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Anadolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilde seyir sırasında patlama meydana geldi. Patlama sonrası otomobil alev aldı. Sürücü otomobilini durdururken, olayı görenler yardıma koştu. Sürücüler alevleri söndürürken, sürücü hafif yaralandı, araçta hasar oluştu.

Patlama anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin arka kısmında bir anda patlama meydana geliyor ve araçta yangın çıkıyor. Bu sırada sürücü ani manevra yaparak, otomobilini durduruyor. Çevredekilerin yardım için olay yerine koştuğu anlar da görüntülerde yer alıyor. (DHA)

SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL PATLAMA SONRASI ALEV ALDI
SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL PATLAMA SONRASI ALEV ALDI
SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL PATLAMA SONRASI ALEV ALDI

YORUMLAR
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Lüks araba saniyeler içerisinde pert oldu, gencin yaptığı son hareket dikkat çekti Lüks araba saniyeler içerisinde pert oldu, gencin yaptığı son hareket dikkat çekti

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Karşıyaka, Otomobil, Patlama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SEYİR HALİNDEKİ OTOMOBİL PATLAMA SONRASI ALEV ALDI - Son Dakika


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