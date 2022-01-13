Son dakika haberi! Seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yabancı plakalı tırda meydana gelen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre Bandırma- Gönen kara yolu üzerinde Denıs A. (30) idaresinde seyir halinde bulunan CB2797BT yabancı plakalı tırın dorsesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Araçtaki yangını fark eden sürücü tırı güvenlik şeridine çekti.

Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrasında dorse kullanılamaz hale gelirken olayda can kaybı yaşanmadı.