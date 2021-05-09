Son dakika haberi... Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı - Son Dakika

Son dakika haberi... Seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı
09.05.2021 20:47
Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın erken müdahale ile söndürüldü.
Samsun'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın erken müdahale ile söndürüldü.
Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Samsun Ankara karayolu Toybelen mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Koç idaresindeki içinde 2 yolcu bulunan 19 KK 454 plakalı yolcu otobüsü seyir halindeyken yangın çıktı. Arka motor kısmında çıkan yangını fark eden sürücü otobüsü durdurarak çevredeki vatandaşların da yardımıyla ilk müdahaleyi yaptı ve yangını söndürerek otobüsünü tamamen yanmaktan kurtardı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri otobüste soğutma çalışması yaptı. - SAMSUN
Son Dakika Samet Aybaba: Türkiye'nin marka takımlarından biri Süper Lig'e geri döndü Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'e yardım eden kişi Arnavutluk'ta yakalandı Ali Babacan, Sedat Peker'in iddiaları hakkında konuştu: Videoları izlemeye dayanamıyorum İsrail'den geri adım! Filistinli aileleri tahliye etme planı ertelendi İşte Sedat Peker'i çılgına çeviren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisindeki o sahne Sedat Peker'in 'Kemiklerini kırdırdım' dediği eski vekil İşbaşaran'dan yanıt geldi: Seni fazla öttürmezler Şeyma Subaşı, Mısırlı sevgilisiyle öpüştüğü pozları sosyal medyadan paylaştı Bakan Soylu'dan Sedat Peker'in iddialarına 'İçişleri Bakanı seyirci' yorumu yapan Kılıçdaroğlu'na sert tepki