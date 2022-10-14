Son dakika haberi... Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'nde bıçaklı "rapor" kavgası kamerada: 5 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'nde bıçaklı "rapor" kavgası kamerada: 5 yaralı

14.10.2022 18:14

Son dakika haber... Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'nde bıçaklı "rapor" kavgası kamerada: 5 yaralı Hastaneye rapor almaya gelen motosikletli kurye tartıştığı 4 özel güvenlik görevlisi bıçakladı, 1 kadının ise sağ eli kırıldı Sarıyer polisi tarafından yakalanan kurye tutuklanarak cezaevine gönderildi...

Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'nde bıçaklı "rapor" kavgası kamerada: 5 yaralı

Hastaneye rapor almaya gelen motosikletli kurye tartıştığı 4 özel güvenlik görevlisi bıçakladı, 1 kadının ise sağ eli kırıldı

Sarıyer polisi tarafından yakalanan kurye tutuklanarak cezaevine gönderildi

İSTANBUL - Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne rapor almaya gelen motosikletli bir kurye, rapor alamadığı için tartıştığı 4 güvenlik görevlisini bıçakladı. Kavga anları kameralara yansırken, olayda bir kadının da sağ elini kıran saldırgan Sarıyer polisi tarafından yakalandı. Saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde motosikletli kurye Semih K., rapor almak için hastaneye geldi. Şahıs burada rapor verilmediği bilgisi verilmesi üzerine. özel güvenlik görevlileriyle tartışmaya başladı.

4 görevliyi bıçaklayıp, 1 kadının elini kırdı

Tartışmanın küfürleşmeye dönüşmesi sonucu şahıs ile özel güvenlik görevlileri arasında kavga çıktı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada bıçak çeken Semih K., 4 özel güvenlik görevlisini çeşitli yerlerinden yaraladı. Kavga esnasında ise K.G. isimli bir kadının sağ eli kırıldı. Kavga anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, olayın ardından şahıs ihbar üzerine olay yerine gelen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü polisleri tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı. Olayda kullanılan bıçağa el konulurken, yakalanan şahıs ise emniyete götürüldü.

Saldırgan motosikletli kurye tutuklandı

Öte yandan kavgada yaralanan özel güvenlik görevlileri Ramazan A., Murat B., Ertan S. ve Ahmet B. görev yaptıkları hastanede tedavi altına alındı. Görevlilerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Semih K., çıkarıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Son dakika haber: Hastanede doktorla tartışan kuryenin 4 güvenlik görevlisini bıçaklama anı kamerada Son dakika haber: Hastanede doktorla tartışan kuryenin 4 güvenlik görevlisini bıçaklama anı kamerada Şişli Hamidiye Etfal'de 4 güvenlik görevlisinin bıçaklandığı kavga kamerada Şişli Hamidiye Etfal'de 4 güvenlik görevlisinin bıçaklandığı kavga kamerada
Kaynak: İHA

Seyrantepe, Hamidiye, Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'nde bıçaklı 'rapor' kavgası kamerada: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Seyrantepe Hamidiye Etfal Hastanesi'nde bıçaklı "rapor" kavgası kamerada: 5 yaralı - Son Dakika
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