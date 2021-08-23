Üye Girişi
Son dakika haberleri... SGK'NIN ÜZERİNE ZİMMETLEDİĞİ SOLUNUM CİHAZI HASTANEDE ÇALINDI; AÇTIĞI TAZMİNAT DAVASINI KAZANDI - Son Dakika

Son dakika haberleri... SGK'NIN ÜZERİNE ZİMMETLEDİĞİ SOLUNUM CİHAZI HASTANEDE ÇALINDI; AÇTIĞI TAZMİNAT DAVASINI KAZANDI

23.08.2021 10:38

Edinilen son dakika haberine göre FATİH'te özel bir hastanede koah hastalığı tedavisi gören babası için SGK, Musa Uyar'a (52) 2017 yılında solunum cihazı zimmetledi.

FATİH'te özel bir hastanede koah hastalığı tedavisi gören babası için SGK, Musa Uyar'a (52) 2017 yılında solunum cihazı zimmetledi. Babasının vefat etmesi üzerine hastaneden cihazı geri isteyen Uyar, cihazın çalındığı yanıtıyla karşılaştı. SGK'ya yeni bir cihaz almak zorunda kalan Uyar, yasal yollara başvurdu. Davayı kabul eden mahkeme, davalı hastanenin Uyar'a 15 bin 800 lira tazminat ödenmesine hükmetti. Mağdur olduğunu belirten Musa Uyar ise "Hem hastamızı kaybettik hem de cihazı kaybettik. Cihazla ilgili böyle bir mağduriyet yaşanınca da daha da yıkıldık" dedi.

İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sunulan dava dilekçesine göre olay şöyle gerçekleşti: Musa Uyar'ın babası Hasan Uyar (79) koah hastalığı nedeniyle hastaneye yatırıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) babasının tedavisinde kullanılmak ve daha sonra iade edilmek üzere, Uyar'ın zimmetine tedavi sırasında kullanılması için solunum cihazı verdi. Solunum cihazı 22 Şubat 2017 tarihinde davalı hastaneye teslim edildi ve aynı gün Hasan Uyar hastanede vefat etti. Babasının vefat etmesi üzerine Musa Uyar, hastaneden solunum cihazını istedi ancak hastane yönetimi cihazın çalındığını söyleyerek iade işlemi yapmadı. Musa Uyar da bunun üzerine karakola giderek şikayetçi oldu, davalı hastaneye noter üzerinden ihtarname çekti. İhtarname 2017 yılında tebliğ edilmesine rağmen davalı şirket Uyar'a hiçbir ödeme yapmadı. SGK Uyar'dan cihazın iadesini, iade olmayınca da cihazın bedelini talep etti. Uyar, SGK'ya 15 bin 800 lira değerinde cihaz almasının ardından, hastanenin kusurlu olduğu gerekçesiyle yasal yollara başvurdu.

HASTANE GÜVENLİK ŞİRKETİNİ SUÇLADI

Dava İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde 18 Nisan 2017'de görülmeye başladı. Davalı hastanenin avukatı dilekçesinde solunum cihazının davacıya teslim edilmek üzere özel bir güvenlik şirketinin çalışanına teslim edildiğini, güvenlik görevlisinin cihazı teslim aldıktan sonra çalındığını kabul ettiğini belirtti. Hastane avukatı, Musa Uyar'ın iddialarından hastanenin sorumlu olmadığını öne sürerek kendileri hakkındaki davanın reddine karar verilmesini ve söz konusu özel güvenlik şirketi hakkında ihbarda bulunmasını talep etti. Özel güvenlik şirketinin avukatı da söz konusu cihazın zimmet tutanağı bulunmadan sözleşmeye aykırı bir şekilde verildiğini, sorumluluğun hastaneye ait olduğunu güvenlik şirketinin kusuru olmadığını ileri sürerek davanın reddedilmesini istedi.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA CİHAZIN DEĞERİ 24 BİN LİRA

Mahkeme, 22 Nisan 2021 tarihinde davayı karara bağladı. Mahkeme, 2020 yılında dava dosyasına gelen bilirkişi raporuna göre söz konusu cihazın 24 bin lira değerinde olduğu, davacı Musa Uyar'ın ödemiş olduğu cihaz ücretine dair faturaların makul ölçüler içerisinde kaldığı ve ikinci el cihaz bulmanın her zaman mümkün olamayacağı gibi olsa dahi SGK'nın kabul edebilmesinin mümkün olamayacağı gibi hususları dikkate aldı. Mahkeme söz konusu cihazın SGK'ya teslim edilmesi amacıyla davacının cebinden 15 bin 800 lira para çıktığını kararında belirtti.

DOSYA İSTİNAF AŞAMASINDA

İstanbul 18. Asliye Hukuk Mahkemesi davanın kabulüne karar vererek solunum cihazı için ödenen 15 bin 800 lira paranın ve 161 lira 20 kuruş değerindeki ihtarname ücretinin 2017 yılından beri yasal faiziyle hastane tarafından Musa Uyar'a geri ödenmesine karar verdi. Dava dosyası ise şu an bir üst mahkeme olan istinaf aşamasında olduğu öğrenildi.

"CİHAZI SGK'YA TESLİM ETMEK İÇİN İSTEDİK

Davaya ilişkin açıklama yapan Musa Uyar, 2017 yılının şubat ayında babasının hastalandığını, özel bir hastaneye sevk edildiğini ve SGK'nın vermiş olduğu solunum cihazını hastaneye verdiklerini belirterek "Rahmetli babam 17 gün hastanede kaldıktan sonra vefat etti. Vefat edince biz bu cihazı SGK'ya teslim etmek için istedik. 3 sefer istememize rağmen bize bu cihaz geç saatlere kadar verilmedi. En sonunda hastanenin çalışan bir görevlisine veriliyor, hastane personeli de bunu bir yere bırakıyor ve bize cihazın çalındığını beyan ediyorlar. Akşam polis geldi, ifademizi verdik ve şikayetçi olduk" dedi.

"HASTANE 36 KAMERADAN 35 KAMERANIN BOZUK OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Mağdur olması nedeniyle dava sürecini başlattıklarını dile getiren Uyar, "Sonuçta babamızı kaybettik, arkasından SGK'nın bana zimmetlediği cihaz çalındı. Bu cihaz sadece trakeostomi hastasının işine yarar başkasının işine yaramaz. Hastanenin dediği şey şu '36 tane kamera var 35 tanesi arızalı' böyle bir saçmalık olamaz. O gün biz hastanede ne bir başhekim bulabildik, ne bir hastane müdürü bulabildik. Yani hiçbir yetkili bulamadık" şeklinde konuştu.

"SUÇLU DURUMA DÜŞTÜM"

Uyar şöyle devam etti: "Her şeyden önce insanın bir babasını, atasını kaybetmesi ardından böyle bir mağduriyetin yaşanması çok üzücü bir olay. Ben maddi değil de manevi olarak çok etkilendim. Hala bunun psikolojisi içerisindeyim. Ben yandım demeyeyim de ben çok mağdur oldum. Ben bir yandan haklıyken haksız durumuna böyle suçlu durumuna düştüm. SGK'ya gittiğimizde hasta iyileştiğinde ya da vefat ettiğinde bir ay içinde cihazı teslim etmemiz yönünde anlaşmamız olduğunu söylediler. Durumu anlattığımızda SGK deprem, yangın, sel gibi mücbir sebepler olmadığı sürece beni sorumlu tutacağını söylediler. Adamlar da haklı. Cihaz başka bir hastada kullanılacak ya da başka bir şekilde değerlendirilecek."

"HEM HASTAMIZI KAYBETTİK HEM DE CİHAZI KAYBETTİK"

Dosyanın istinaf aşamasında olduğuna da değinen Uyar, "Hala da mağduriyetim çözülmedi. Yerel mahkeme beni haklı buldu. Benim mağduriyetimin giderilmesi konusunda karar çıktı ama hala mağduriyetim giderilmedi. Bir üst mahkemenin kararını bekliyoruz" dedi. Uyar, SGK'ya cihazı aldıklarını fakat psikolojisinin kötü etkilendiğini vurgulayarak "Hem hastamızı kaybettik hem de cihazı kaybettik. Cihazla ilgili böyle bir mağduriyet yaşanınca da daha da yıkıldık. O yüzden ben kesinlikle özel hastanede böyle olan şeylere vatandaşların dikkat etmesini istiyorum" diye konuştu. Kendisinin engelli olduğunu belirten Uyar, yerel mahkemenin kararıyla ilgili "İnşallah faiziyle öderler. O konuda devletimize güveniyoruz" dedi.

Son dakika haberleri... SGK'NIN ÜZERİNE ZİMMETLEDİĞİ SOLUNUM CİHAZI HASTANEDE ÇALINDI; AÇTIĞI TAZMİNAT DAVASINI KAZANDI
Son dakika haberleri... SGK'NIN ÜZERİNE ZİMMETLEDİĞİ SOLUNUM CİHAZI HASTANEDE ÇALINDI; AÇTIĞI TAZMİNAT DAVASINI KAZANDI
Son dakika haberleri... SGK'NIN ÜZERİNE ZİMMETLEDİĞİ SOLUNUM CİHAZI HASTANEDE ÇALINDI; AÇTIĞI TAZMİNAT DAVASINI KAZANDI
Son dakika haberleri... SGK'NIN ÜZERİNE ZİMMETLEDİĞİ SOLUNUM CİHAZI HASTANEDE ÇALINDI; AÇTIĞI TAZMİNAT DAVASINI KAZANDI

Sosyal Güvenlik Kurumu, Mahkeme, Hastane, Vefat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... SGK'NIN ÜZERİNE ZİMMETLEDİĞİ SOLUNUM CİHAZI HASTANEDE ÇALINDI; AÇTIĞI TAZMİNAT DAVASINI KAZANDI - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 486 lira seviyesinden işlem görüyor 11:06 Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 486 lira seviyesinden işlem görüyor Rıdvan Dilmen geldikten sonra TRT'den ayrılan Ersin Düzen'in yeni yeri belli oldu 10:47 Rıdvan Dilmen geldikten sonra TRT'den ayrılan Ersin Düzen'in yeni yeri belli oldu Kazdağlarında orman yangını! Ekipler olay yerine sevk edildi 10:32 Kazdağlarında orman yangını! Ekipler olay yerine sevk edildi
Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız 10:06 Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın 3 katlı villasını satın aldı 09:54 Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı'nın 3 katlı villasını satın aldı Polise hakaret eden AK Partili Zeynep Gül Yılmaz'dan ilk açıklama! Yine polisi suçladı 09:40 Polise hakaret eden AK Partili Zeynep Gül Yılmaz'dan ilk açıklama! Yine polisi suçladı
MasterChef Türkiye'de ana kadro yarışmacıları belli oldu! Sergen'in yaptığı yemek jüri üyelerinden tam not aldı 09:00 MasterChef Türkiye'de ana kadro yarışmacıları belli oldu! Sergen'in yaptığı yemek jüri üyelerinden tam not aldı Evli oldukları pek bilinmiyor! İşte Çukur'un Koçovalı'sı Ercan Kesal'ın kendisi kadar ünlü eşi 22:42 Evli oldukları pek bilinmiyor! İşte Çukur'un Koçovalı'sı Ercan Kesal'ın kendisi kadar ünlü eşi

Son Dakika Haberleri
11:06 Haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 486 lira seviyesinden işlem görüyor
10:51 Akaryakıt istasyonlarının fiyat farkı oyunu! Tabelada 6,84, pompada 7,36
10:47 Rıdvan Dilmen geldikten sonra TRT'den ayrılan Ersin Düzen'in yeni yeri belli oldu
10:45 Gülsek mi üzülsek mi bilemedik! İki yaşlı amcanın kavgası görenleri hayrete düşürdü
10:31 Kazdağlarında orman yangını! Ekipler olay yerine sevk edildi
10:27 Son Dakika: Fenerbahçe, 3 Temmuz'da maddi zarara uğratıldığı gerekçesiyle TFF'ye 250 milyon TL'lik dava açtı
10:19 İğrenç görüntüler hayrete düşürmüştü! Kedi yiyen kadınla ilgili savcılık kararını verdi
10:17 Güne düşüşle başlayan dolar 8,47'den işlem görüyor
10:05 Gökhan Gönül yıllar sonra ortaya çıkan kardeşine sahip çıktı: Ne gerekiyorsa yapacağız
09:56 Pazarlık gece yarısına kadar sürdü! Hükümet ile sendikalar memurların maaş zammı için anlaştı
Taliban'a karşı direniş Pençşir'de alevleniyor! Efsane komutanın oğlu Ahmed Mesud, üç bölgeyi daha ele geçirdi Taliban'a karşı direniş Pençşir'de alevleniyor! Efsane komutanın oğlu Ahmed Mesud, üç bölgeyi daha ele geçirdi         
11:10
Akaryakıt istasyonlarının fiyat farkı oyunu! Tabelada 6,84, pompada 7,36 Akaryakıt istasyonlarının fiyat farkı oyunu! Tabelada 6,84, pompada 7,36         
10:51
Gülsek mi üzülsek mi bilemedik! İki yaşlı amcanın kavgası görenleri hayrete düşürdü Gülsek mi üzülsek mi bilemedik! İki yaşlı amcanın kavgası görenleri hayrete düşürdü         
10:45
İğrenç görüntüler hayrete düşürmüştü! Kedi yiyen kadınla ilgili savcılık kararını verdi İğrenç görüntüler hayrete düşürmüştü! Kedi yiyen kadınla ilgili savcılık kararını verdi         
10:19
Pazarlık gece yarısına kadar sürdü! Hükümet ile sendikalar memurların maaş zammı için anlaştı Pazarlık gece yarısına kadar sürdü! Hükümet ile sendikalar memurların maaş zammı için anlaştı         
09:56
Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 37 yaralı Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 37 yaralı         
09:52
Binlerce Afgan'ın akın ettiği Kabil Havalimanı'nda çatışma çıktı Binlerce Afgan'ın akın ettiği Kabil Havalimanı'nda çatışma çıktı         
09:25
Manavgat kundakçısını, kız arkadaşı ele verdi! Yakalanırsan sarhoş ve madde bağımlısı olduğunu söyle demişler Manavgat kundakçısını, kız arkadaşı ele verdi! Yakalanırsan sarhoş ve madde bağımlısı olduğunu söyle demişler         
08:19
Annesini yemek masasında 10 bıçak darbesiyle öldüren cani evladın adliye çıkışı sözleri şaşkınlık yarattı Annesini yemek masasında 10 bıçak darbesiyle öldüren cani evladın adliye çıkışı sözleri şaşkınlık yarattı         
21:33
Konvoydaki araç kaza yaptı! Teyzesinin yaralandığını duyan gelin, düğünü bırakıp ambulansa koştu Konvoydaki araç kaza yaptı! Teyzesinin yaralandığını duyan gelin, düğünü bırakıp ambulansa koştu         
20:30
Nurgül Yeşilçay'dan yeni imaj fotoğrafı: Sarışın bomba mıyım neyim? Nurgül Yeşilçay'dan yeni imaj fotoğrafı: Sarışın bomba mıyım neyim?         
19:59
Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'i görenler tanıyamadı: Genç kıza dönmüş Çocuklar Duymasın'ın Emine'si Melek Şahin'i görenler tanıyamadı: Genç kıza dönmüş         
18:35
4 aylık esaret! Acımasız koca, yeni evli karısına yapmadığını bırakmadı 4 aylık esaret! Acımasız koca, yeni evli karısına yapmadığını bırakmadı         
18:17
Eşini ve çocuğunu öldürüp hayatına son veren baba, ailesinden uzağa defnedildi Eşini ve çocuğunu öldürüp hayatına son veren baba, ailesinden uzağa defnedildi         
18:11
Çekimde göğsü görünen Çağla, bir de bu anları fark etmeden takipçileriyle paylaştı Çekimde göğsü görünen Çağla, bir de bu anları fark etmeden takipçileriyle paylaştı         
16:06
Cevap sorunun içinde saklıydı! Milyoner'e damga vuran yarışmacı heyecan kurbanı oldu Cevap sorunun içinde saklıydı! Milyoner'e damga vuran yarışmacı heyecan kurbanı oldu         
14:41
Plajda mavi bikinisiyle duş alan Ivana Sert tüm bakışları üzerine topladı Plajda mavi bikinisiyle duş alan Ivana Sert tüm bakışları üzerine topladı         
12:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2021 11:15:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... SGK'NIN ÜZERİNE ZİMMETLEDİĞİ SOLUNUM CİHAZI HASTANEDE ÇALINDI; AÇTIĞI TAZMİNAT DAVASINI KAZANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement