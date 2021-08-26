Son dakika haberi: İstanbul merkezli düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

İstanbul ve Gaziantep'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, kurdukları internet sitesi üzerinden izinsiz borsa işlemi, döviz, dijital para alım ve satımı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 23 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.