Son dakika haberi: - Sıcaktan bunalan çocuklar fıskiye ile serinledi - Son Dakika

- Sıcaktan bunalan çocuklar fıskiye ile serinledi

MALATYA - Malatya'da sıcaktan bunalan çocuklar, belediyenin parkları sulamak için açtığı fıskiyelerin altına girerek serinledi.

Hava sıcaklığının öğlen saatlerde 40 dereceye kadar çıktığı Malatya'da, sıcaktan bunalan çocuklar serinlemek için ilginç yöntemler buluyor. Parkların sulandığı esnada, bu durumdan faydalanan çocuklar kendilerini tazyikli suyun önüne atarak serinlemeye çalışıyor.

Hidayet Mahallesindeki bir parkta kameralara yansıyan bu anlarda, çocuklar park sulaması yapan belediye kamyonu görünce fırsat bu fırsat diyerek serinliyorlar. Kendilerini suyun önüne atan çocukların keyiflerine diyecek olmazken, hem ağaçlar sulanıyor hem de çocuklar bedavadan serinlemenin keyfini yaşıyor.