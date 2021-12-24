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Son dakika haberi: Sicil ve dava düzeltme vaadiyle dolandırıcılık davası başladı - Son Dakika

Son dakika haberi: Sicil ve dava düzeltme vaadiyle dolandırıcılık davası başladı

24.12.2021 12:44
Son dakika haberi: Sicil ve dava düzeltme vaadiyle dolandırıcılık davası başladı

Gelen son dakika haberine göre Ankara'da çeşitli kurumlarda tanıdıkları olduğunu iddia ederek vatandaşların 'bozuk sicili düzeltme', 'davaları lehine düzeltme' gibi sorunları çözme vaadiyle dolandırdığı iddia edilen 31 sanığın yargılanmasına başlandı.

Ankara'da çeşitli kurumlarda tanıdıkları olduğunu iddia ederek vatandaşların 'bozuk sicili düzeltme', 'davaları lehine düzeltme' gibi sorunları çözme vaadiyle dolandırdığı iddia edilen 31 sanığın yargılanmasına başlandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar tarafından yürütülen soruşturma, sicilini düzeltmesi için 60 bin TL verdiği Yargıtay çalışanı Mevlüt T.'nin kendisini dolandırdığı gerekçesiyle şikayetçi olan A.B. isimli vatandaşın ihbarıyla başladı. Teknik ve fiziki takibe alınan Mevlüt T.'nin birlikte hareket ettiği suç örgütü üyesinin toplamda 31 kişi olduğunu belirleyen emniyet ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan Mevlüt T. ile Gürsel Ö., Necmettin M., Serkan K., örgüt üyesi oldukları iddia edilen Ömer B., Musa O., Levent A., Erkan G., Aydın K., Atakan A. ile Aşkın G. tutuklandı. Örgüte çıkar karşılığı yardım ettiği tespit edilen 20 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest kaldı.

Ankara 35. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Yargıtay'da çalışan Mevlüt T.'nin örgüt lideri olduğu belirtilerek, örgütün hiyerarşik bir yapıda faaliyet gösterdiği vurgulandı. 31 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, 'suç örgütünün Yargıtay Başkanlığında çalışan görevlilerle birlikte hareket ederek ulaşılması zor dosyalara ulaştıkları, dosyalar vasıtasıyla şahıslara ulaşarak iş bitirme vaadiyle bu kişilerden maddi menfaat elde ettikleri tespit edilmiştir' denildi. Ayrıca suç örgütünün silah ruhsatı temini ve miras davası çözümü gibi konular karşılığında da yüklü miktarda para aldıkları ifade edildi. 31 sanığın yer aldığı davanın görülmesine başlandı. - ANKARA

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Ankara Başsavcılığı, Kaçakçılık, Yargıtay, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Sicil ve dava düzeltme vaadiyle dolandırıcılık davası başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Sicil ve dava düzeltme vaadiyle dolandırıcılık davası başladı - Son Dakika
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