Son dakika haberi: Şiddet bu kez Rubato'nun solistinden: Yerdeki kanları temizledi - Son Dakika

Son dakika haberi: Şiddet bu kez Rubato'nun solistinden: Yerdeki kanları temizledi

RUBATO grubunun solisti Özer Arkun'un 2019 temmuz ayından beraber olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı B. Y.'yi darp ettiği iddia edildi.

RUBATO grubunun solisti Özer Arkun'un 2019 temmuz ayından beraber olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı B. Y.'yi darp ettiği iddia edildi. Genç kadın, savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde yaşadığı dehşeti anlattı. B.Y.'nin avukatı Fatih Uzun aracılığı ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

Kulislerin usta gazetecisi, mahkemenin kararını erkenden duyurdu: İşte Ayasofya'nın akıbeti
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi

"Şikayetçi olduğum Özer Arkun'la 2020 mart ayında evlilik kararı alıp beraber yaşamaya başladık. 4 Mayıs 2020 tarihinde Özer'in Üsküdar'da bulunan ikametinde iken evlilik meselesi yüzünden aramızda tartışma çıktı. Çok şiddetli dayak yedim. Hayatımda böyle kan görmedim. Saçımdan kan geliyordu. Yüzümde, başımda travma vardı. Gözlerimde morluk vardı. Dudaklarım patladı. Kolumda morluklar vardı. Kolum incindi. Ağrılarım çok fazlaydı. Hala psikolojik olarak burnumdan kan geliyor. Gözümdeki morluklardan dolayı 17 tane gözaltı kremi aldım."

DARP RAPORUNU KORKTUĞUMDAN ALMADIM

Darp raporunu korktuğu için alamadığını belirten genç kadın "Ağrılarım çok fazlaydı. Hastanede kendi videomu çektim, olur da ölürsem aileme hatıra kalsın diye. Pandemiden dolayı olaydan sonra 10 gün daha aynı evde kalmak zorunda kaldım. Yaşadıklarımı psikolojik olarak üzerimden atamadım" dedi.

B. Y.'nin şikayeti üzerine Arkun hakkında "tehdit" suçundan soruşturma başlatıldı. B. Y., avukatı Uzun aracılığı ile aile mahkemesine de başvurdu. Başvuruyu değerlendiren aile mahkemesi, şarkıcının 4 ay süre ile B. Y.'ye yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürme içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, mağdurun bulunduğu konuta ve iş yerine yaklaşmamasına, iletişim araçları ile veya sair sürette rahatsız etmemesine karar verdi.

Aykırı hareket etmesi halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağı, aykırılığım tekrarı halinde 15 günden 30 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağını hatırlattı.

Genç, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 07:50 

Son Dakika Magazin Son dakika haberi: Şiddet bu kez Rubato'nun solistinden: Yerdeki kanları temizledi - Son Dakika Magazin
YORUMLAR

Son Dakika

19:23 Türkiye-Macaristan maçı, Sivas Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak 18:46 Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım 18:41 Aydınlı genç, çenesinden 420 gram tümör alınınca hayata yeniden döndü 18:16 Maskesiz dolaşan vatandaşların bahaneleri pes dedirtti: Uçtu, unuttum, düşürdüm 17:09 Yabancı uyruklu sürücünün çarptığı iki genç kız, yaşamını yitirdi 16:53 Bakan Albayrak, BDDK'nın vatandaşların kredi borcu için bankalara verdiği talimatı değerlendirdi 16:30 Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı 15:56 Eski Survivor yarışmacısı Mert Öcal, Cemal Can'ı şampiyon yapmak için harekete geçti 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 15:21 "Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap 14:49 HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:15 Emniyet kemeri hayat kurtardı! Trafik kazası geçiren sunucu Zeynep Tandoğan ölümden döndü 12:00 Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim
Kulislerin usta gazetecisi, mahkemenin kararını erkenden duyurdu: İşte Ayasofya'nın akıbeti
07:54
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
07:47
İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi
07:33
Dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can, ilk eleme adayını belirledi
07:22
Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
00:06
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
23:52
Yeni koronavirüs tedbiri! Düğün ve nişan törenlerinde "gözlemci" bulundurulacak
23:03
Bakan müjdeyi verdi! Türkiye, koronavirüs tedavisinde kullanılan Favipiravir ilacını üretecek
21:28
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
19:52
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
19:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 08:08:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi: Şiddet bu kez Rubato'nun solistinden: Yerdeki kanları temizledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]