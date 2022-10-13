Son dakika haberi | Şiddet uygulayan kocasını öldüren kadın hakim karşısına çıktı

Kartal'da kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği kocasını öldüren 31 yaşındaki kadın, hakim karşısına çıktı. Gözyaşları içinde savunma yapan sanık, "Benim öldürmek gibi bir şey aklımın ucundan bile geçmedi. Yaşadıklarımı kendim bilirim. Ben mağduru oynamıyorum" dedi.

Kartal'da 30 Mayıs 2022 tarihinde şiddet gördüğünü iddia ettiği 31 yaşındaki eşi Burak Kethüda'yı bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Seda Kethüda'nın(31) yargılanmasına başlandı. Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Seda Kethüda cezaevinden getirilirken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

"İki eliyle boğazıma sarıldı"

Duruşmada savunma yapan sanık Seda Kethüda, olay günü birlikte alkol aldıkları sırada eski konuların açıldığını ve tartışmaya başladıklarını anlatarak, "Sürekli kumar oynuyordu, para göndermekten bıkmıştım artık. Tartışma sırasında bana ve ölmüş anneme küfür etti. Masaya doğru vurdu ve bağırıp çağırmaya başladı. Kavganın büyüyeceğini anlayınca yatak odasına gittim. Maktul de arkamdan geldi. İki eliyle boğazıma sarıldı. Çocuğuma polisi aramasını söyledim" dedi.

"Öldürmek aklımın ucundan bile geçmedi"

Daha sonra mutfağa geçtiğini anlatan sanık, "Çocuğum da yanımdaydı. Evden gitsin diye meyve bıçağını alarak sallamaya başladım" diyerek kasten bıçaklamadığını söyledi. Ardından kendisine bir şey yapar diye korktuğu için apartmandan kaçtığını ve taksiye bindiğini anlatarak, "Benim çocuğumun babasıdır, eşimdir. Öldürmek gibi bir şey aklımın ucundan bile geçmedi." diye konuştu. Bunun üzerine sanık avukatı söz alarak, "Müvekkil öldürme kastıyla hareket etmemiştir. Kendini ve çocuğunu koruma amaçlı eylemi gerçekleştirmiştir. Burada iç kanama sonucu oluşan semptomlar sebebiyle ölüm meydana gelmiştir" diyerek sağlık ekiplerinin maktule geç müdahale ettiğini öne sürdü.

Maktulün babası, "Benim oğlum evime çok bağlıydı, çocuğuna çok düşkündü. Benim oğlumun kumar oynama huyu yoktu, yalan söylüyorlar. Benim çocuğumu öylece tek başına bırakmışlar, yanında hastaneye bile gitmemişler. Şikayetçiyim" dedi. Sanığın mahkeme huzurunda mağdur kadın profili çizmeye çalıştığını söyleyen müşteki avukatı da, "Sanığın aşamalarda verdiği ifadeler çelişkilidir. Maktul evine ve çocuklarına bakan bir insandı. Sanık bilerek isteyerek öldürme kastıyla kocasını 3 kez bıçaklamıştır" diyerek en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

"Mağduru oynamıyorum"

Tutuklu sanık Seda Kethüda ise, "Yaşadıklarımı kendim bilirim. Ölüye saygı duyuyorum. Ben mağduru oynamıyorum" diye konuştu. Ara kararını oluşturan mahkeme heyeti, tutuklu sanığın tutukluluk haline karar vererek, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, olay günü sanık Seda Kethüda ile maktul eşi Burak Kethüda'nın alkol alarak sohbet ettikleri, aralarında ailevi nedenlerden dolayı tartışma çıktığı, bunun üzerine maktulün sanığa vurmaya çalıştığı anlatıldı. Sanığın mutfaktan aldığı bıçağı eşine doğrultarak evi terk etmesini istediği, aksi halde kendisini bıçakla yaralayacağını söylediği, evden çıkmaması üzerine eşini bıçakladığı belirtildi. Hastaneye kaldırılan Burak Kethüda'nın hayatını kaybettiğinin aktarıldığı iddianamede, olayın ardından tutuklanan sanık Seda Kethüda'nın "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. - İSTANBUL