Son dakika haberleri! ŞİDDETLİ RÜZGARDA ÜZERİNE ÇATI DÜŞEN 1 KİŞİ ÖLDÜ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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Son dakika haberleri! ŞİDDETLİ RÜZGARDA ÜZERİNE ÇATI DÜŞEN 1 KİŞİ ÖLDÜ; O ANLAR KAMERADA

19.04.2022 01:13

Son dakika gündem haberine göre KAYSERİ'de, şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatının üzerine düştüğü bedensel engelli Yavuz Föge (62), hayatını kaybetti.

KAYSERİ'de, şiddetli rüzgar nedeniyle uçan çatının üzerine düştüğü bedensel engelli Yavuz Föge (62), hayatını kaybetti. Çatının düşme anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, saat 19.15 sıralarında Kocasinan ilçesi Yavuz Mahallesindeki 10 katlı binada meydana geldi. Şiddetli rüzgar nedeniyle binanın çatısı uçtu. Metrelerce savrulan çatı, binanın önünde yürüyen bedensel engelli Yavuz Föge'nin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Föge'yi Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan Föge, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, uçan çatının Yavuz Föge'nin üzerine düşmesi binanın güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde binanın önünde yürüyen Föge'nin üzerine çatının düştüğü görüldü. (DHA)

Son dakika haberleri! ŞİDDETLİ RÜZGARDA ÜZERİNE ÇATI DÜŞEN 1 KİŞİ ÖLDÜ; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri! ŞİDDETLİ RÜZGARDA ÜZERİNE ÇATI DÜŞEN 1 KİŞİ ÖLDÜ; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri! ŞİDDETLİ RÜZGARDA ÜZERİNE ÇATI DÜŞEN 1 KİŞİ ÖLDÜ; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri! ŞİDDETLİ RÜZGARDA ÜZERİNE ÇATI DÜŞEN 1 KİŞİ ÖLDÜ; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri! ŞİDDETLİ RÜZGARDA ÜZERİNE ÇATI DÜŞEN 1 KİŞİ ÖLDÜ; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri! ŞİDDETLİ RÜZGARDA ÜZERİNE ÇATI DÜŞEN 1 KİŞİ ÖLDÜ; O ANLAR KAMERADA
Son dakika haberleri! ŞİDDETLİ RÜZGARDA ÜZERİNE ÇATI DÜŞEN 1 KİŞİ ÖLDÜ; O ANLAR KAMERADA

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! ŞİDDETLİ RÜZGARDA ÜZERİNE ÇATI DÜŞEN 1 KİŞİ ÖLDÜ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! ŞİDDETLİ RÜZGARDA ÜZERİNE ÇATI DÜŞEN 1 KİŞİ ÖLDÜ; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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