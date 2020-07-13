Son dakika haberi... Şiddetli yağış ve dolu tuz üreticileriyle kavun tarlalarını vurdu - Son Dakika

Son dakika haberi... Şiddetli yağış ve dolu tuz üreticileriyle kavun tarlalarını vurdu

Son dakika haberi: Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve dolu nedeniyle tonlarca tuz ve birçok kavun tarlası zarar gördü.

Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve dolu nedeniyle tonlarca tuz ve birçok kavun tarlası zarar gördü.

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Şiddetli yağış ve dolunun zarar verdiği geniş bir alandaki tonlarca yemeklik tuz sel sularıyla birlikte dere yatağına giderken, kavun tarlaları da zarar gördü. Adaksu köyünde yemeklik tuz üretimi yapan Mehmet Hanefi Yeler, dün akşama doğru yağan yağmur ve dolunun bir yıl boyunca topladıkları yemeklik tuzu alıp götürdüğünü belirterek, "Burada yaklaşık 3-4 bin ton tuz var diye biliyorduk. Selden dolayı yüzde 50'sinin eridiğine inanıyoruz. Yüzde 50 şu an zarardayız. Önce dolu sonra şiddetli bir yağmur. Çok büyük bir boyutta yağdı ve nehre aktı gitti. Bir yıl boyunca topladığımız emeğimiz boşa gitti" dedi.


Tuz işletmesinin yediemin sahibi Bayram Esen ise dün akşama doğru yağan yağmurdan dolayı tuzun eridiğini ifade ederek, "Bu tuzlar selden önce sofralara gidiyordu. Lakin şimdi bu tuzlar sofralarda kullanılamayacak. Sadece hayvanlar için kullanılacak" ifadelerini kullandı.


Daha önce böyle bir sel felaketi yaşamadıklarını kaydeden Aktuzla Köyü Muhtarı Yavuz Gökçe de, "Dün yağan yağmurdan dolayı köyümüzde çok kişi zarar gördü. Sel felaketi geldi tüm yollarımız bozuldu. Tuzlar eridi gitti. Hepsi nehre aktı" diye konuştu.


Kavun tarlaları sel suları altında kaldı


Aktuzla köyünde kavun üretimi yapan Haşim Allahkulu ve Mehmet Saki Evren de, yaklaşık 30 dönüm kavun ekili alanın sular altında kaldığını, tüm kavunların zarar gördüğünü ve bu yılki tüm emeklerinin boşa gittiğini belirtti. - MUŞ

Malazgirt, Muş, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:59 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Şiddetli yağış ve dolu tuz üreticileriyle kavun tarlalarını vurdu - Son Dakika
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