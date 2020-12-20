Son dakika haberi... Side'de jandarmadan elektrikli araç ve ginger ile denetim - Son Dakika

Son dakika haberi... Side'de jandarmadan elektrikli araç ve ginger ile denetim
20.12.2020 11:37
Son dakika haber: ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki Side turizm merkezinde Covid-19 kapsamında alınan kısıtlama tedbirleri kapsamında jandarma ekipleri, normal araçların giremediği antik kent ile sahilde gerçekleştirdikleri denetimler sırasında Elektrikli Devriye Müdahale Araçları (EDMA) ve gingerları kullandı.
ANTALYA'nın Manavgat ilçesindeki Side turizm merkezinde Covid-19 kapsamında alınan kısıtlama tedbirleri kapsamında jandarma ekipleri, normal araçların giremediği antik kent ile sahilde gerçekleştirdikleri denetimler sırasında Elektrikli Devriye Müdahale Araçları (EDMA) ve gingerları kullandı.
İçişleri Bakanlığı tarafından Covid-19 salgınının yayılımını engellemek amacıyla ülke genelinde hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması denetimini Manavgat'ta İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye araçları ve motosikletli timlerle gerçekleştirdi. Side turizm merkezinde normal araçların giremediği antik kent ile sahilde EDMA ve gingerlarla denetim yapıldı. Jandarma ekipleri, sahillerde turistlere ve otellerde çalışan görevlilere de özellikle maske konusunda uyarılarda bulundu.
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