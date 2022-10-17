Son dakika haberi... Sigara Fiyatlarına Yıl Başından Bu Yana 6. Zam Yapıldı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Sigara Fiyatlarına Yıl Başından Bu Yana 6. Zam Yapıldı

17.10.2022 13:34
Son dakika haberi... Sigara Fiyatlarına Yıl Başından Bu Yana 6. Zam Yapıldı

Gelen son dakika haberine göre Ana üretici konumundaki üç grubun sigaralarına, yıl başından bu yana 6'ncı zam geldi. 2 TL’lik zam sonrası en yüksek sigara fiyatı 48 liraya, en düşük sigara fiyatı ise 29,5 TL’ye yükseldi.

Ana üretici konumundaki üç grubun sigaralarına, yıl başından bu yana 6'ncı zam geldi. 2 TL'lik zam sonrası en yüksek sigara fiyatı 48 liraya, en düşük sigara fiyatı ise 29,5 TL'ye yükseldi.

Sigara üretici grupları, güncel sigara fiyat listelerini bugün yayınlandı. Yeni listelere göre, tüm sigaralara 2 TL zam yapıldı. Zammın ardından en pahalı sigara fiyatı 48 liraya yükseldi.

YIL BAŞINDAN BU YANA 6. ZAM

Üç grup, 2022 yılı içerisinde son olarak temmuz ayında sigara fiyatlarında artışa gitmişti. Temmuz ayındaki ortak zammın ardından yapılan artışla sigara fiyatlarına 6'ncı kez zam gelmiş oldu. Enflasyon sepetinde yüzde 4,31 oranında ağırlığı bulunan alkollü içkiler ve tütün grubuna gelen zammın, ekim ayı enflasyonuna katkıda bulunması bekleniyor.

ZAM DUYURUSU YAPMIŞ, REKLAM YAPMAKTAN CEZA ALMIŞTI

Öte yandan, 15 Ekim'de, içki ve sigaralara gelen zamları sosyal medya hesabından duyuran Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş'a 253 bin 300 TL idari para cezası kesilmişti. Özgür Aybaş'a Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gönderilen ceza tebligatında, içki markasının göründüğü bir fotoğraf paylaşması reklam sayılmıştı.

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Başkent Marketlerde uygun fiyata pastörize süt satışı başladı Başkent Marketlerde uygun fiyata pastörize süt satışı başladı
Kaynak: ANKA

Zam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Sigara Fiyatlarına Yıl Başından Bu Yana 6. Zam Yapıldı - Son Dakika

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