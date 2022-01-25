Üye Girişi
Sigara izmaritinden çıkan yangında bir kişi öldü - Son Dakika

Sigara izmaritinden çıkan yangında bir kişi öldü

25.01.2022 20:01
Sigara izmaritinden çıkan yangında bir kişi öldü

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sigara izmaritinden çıkan ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sigara izmaritinden çıkan ev yangınında bir kişi hayatını kaybetti.

Yangın, Yunusemre ilçesine bağlı Gülbahçe Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında tek katlı müstakil bir evde çıktı. İddiaya göre, Hayri Sezen (54) uzandığı kanepe üzerinde elindeki sigarayla uyuyakaldı. Elindeki sigara izmaritinin düşmesi sonucu yangın çıktı. Bir anda alevlerin yükseldiği evde dumandan etkilenen Sezen olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin durumu 112 ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Sezen'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, Hayri Sezen'in evli ve bir çocuk babası olduğu, eşinin de evli olan kızının yanına torununu görmeye gittiği öğrenildi.

Öte yandan Sezen'in cenazesi otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

(Sadık Cangel - Önder Aydın/İHA)

Sigara izmaritinden çıkan yangında bir kişi öldü
Sigara izmaritinden çıkan yangında bir kişi öldü
Sigara izmaritinden çıkan yangında bir kişi öldü
Sigara izmaritinden çıkan yangında bir kişi öldü

YORUMLAR
500

Yunusemre, Manisa, Sigara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sigara izmaritinden çıkan yangında bir kişi öldü - Son Dakika


İlleri birbirine bağlayan yollar yine kapatıldı İlleri birbirine bağlayan yollar yine kapatıldı         
20:31
Esra Erol'da bir adam eşini Fenerbahçe ile kıyasladı, sözleri stüdyoyu yıktı Esra Erol'da bir adam eşini Fenerbahçe ile kıyasladı, sözleri stüdyoyu yıktı         
20:14
Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü! Husumetlisinin yüzünü kadın fotoğrafına montajlayan adam öldürüldü!         
17:34
Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak! Kar cuma günü gidiyor, yerini ise yağmura bırakacak!         
16:58
Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde! Atina otoyolunu işleten firmadan kar mağdurlarına 2000 euro! Gözler bizim otoyolları işleten şirketlerde!         
15:24
Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı Kanserden yaşamını yitiren sinema ve dizi oyuncusu Ayberk Pekcan son yolculuğuna uğurlandı         
14:57
Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok! Son Dakika: Yarın sabaha kadar İstanbul'dan şehir dışına otobüs seferi yok!         
13:14
O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum O da kar mağduru! 21 saattir trafikte olan Şafak Sezer: Çok acıktım, kendimi hastaneye atmaya çalışıyorum         
12:07
Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir Afrika Uluslar Kupası'nda futbol sevgisi can aldı! Kaleye sol bekin geçtiği ve 7 kişinin öldüğü maçta tablo vahim! Kayıplar artabilir         
12:05
Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için! Kerziban'ın cesedini yakamayınca parçalayıp, 6 torbada taşımışlar! Her şey para için!         
11:33
Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor Yapılan şaka ciddiye alındı! Gomis yeniden Galatasaray'a geliyor         
11:29
Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak Son dakika: THY'nin İstanbul Havalimanı uçuşları gece 00.00'a kadar yapılmayacak         
11:27
Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı Çaycı gencin buzla mücadelesi! O anlar kameraya yansıdı         
11:04
Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor Vitor Pereira, Kim Min-Jae'yi yanında götürüyor         
10:50
Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor Kardeşinin ölümünü atlatamayan Alişan'dan duygusal paylaşım: Toprağına düşen her kar tanesi beni kahrediyor         
10:27
Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim! Oyuncu Ayberk Perkcan'ın ölümü Büşra Pekin'i yıktı: Babacan abim!         
08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri Bakanı Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu İstanbul'a geldi         
08:05

Son Dakika Haberleri
20:18 İBB Sözcüsü Ongun'dan hem kendi hem de İmamoğlu hakkındaki eleştirilere yanıt
20:14 Esra Erol'da bir adam eşini Fenerbahçe ile kıyasladı, sözleri stüdyoyu yıktı
19:57 Çıplak şekilde garsonluk yapan model, bir müşterinin kendisine gelen iğrenç talebini anlattı
19:51 İmamoğlu'nun restoran olduğunu doğrulaması sonrası Mehmet Bekaroğlu özür diledi
19:49 Annesi kırbaçlanan buzağın aldığı intikam sosyal medyada gündem oldu
19:46 Son Dakika: Türkiye'de 25 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 174 kişi vefat etti, 76 bin 341 yeni vaka tespit edildi
19:25 Galatasaray'da kalenin yeni sahibi Sinan Bolat
18:56 Fenerbahçe'nin yıldızı Diego Rossi koronavirüse yakalandı!
18:46 İstanbul'da karın ardından yollar buz pistine dönecek
18:45 Son Dakika: Kar yağışı sırasında balıkçıda görüntülenen İmamoğlu'ndan eleştirilere ilk tepki
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2022 20:35:53. #1.11#
SON DAKİKA: Sigara izmaritinden çıkan yangında bir kişi öldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement