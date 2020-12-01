Son dakika haberi | Sigaradan çıktığı sanılan yangın canından etti - Son Dakika

Son dakika haberi | Sigaradan çıktığı sanılan yangın canından etti

01.12.2020 14:54
Son dakika haberi | Sigaradan çıktığı sanılan yangın canından etti, System.String[]

Son dakika gündem haberi... MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 85 yaşındaki Mehmet Top, çardaktaki kanepede uyurken çıkan yangında yaşamını yitirdi.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 85 yaşındaki Mehmet Top, çardaktaki kanepede uyurken çıkan yangında yaşamını yitirdi. Yangının, Top'un yanan sigarayla uyuyakalması sonucu çıktığı sanılıyor.

Çiftlik Mahallesi, İçmeler mevkisi, Küme Evleri'ndeki Mehmet Top'a ait evin müstakil evin çardağından bugün saat 02.00 sularında alevlerin yükseldiğini fark eden çevredekiler, yangına müdahale ederken, durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri gelene kadar alevler büyük oranda söndürülürken Top'un uyuduğu kanepede cansız bedeni bulundu. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerin ardından yaşamını yitirdiği belirlenen Top'un cesedi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Nefes darlığı nedeniyle bir süredir evinin önündeki çardaktaki uyuduğu öğrenilen Top'un sigarayla uyuyakalması nedeniyle yangın çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Son dakika haberi | Sigaradan çıktığı sanılan yangın canından etti
Son dakika haberi | Sigaradan çıktığı sanılan yangın canından etti
Son dakika haberi | Sigaradan çıktığı sanılan yangın canından etti

İçmeler, Çiftlik, Yangın, Bodrum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Sigaradan çıktığı sanılan yangın canından etti - Son Dakika


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