Son dakika haberi: "Sigarayı bırakmak için daha iyi bir zaman olamaz" - Son Dakika

Son dakika haberi: "Sigarayı bırakmak için daha iyi bir zaman olamaz"

20.11.2020 10:06
Son dakika haberi:

Edinilen son dakika gelişmesine göre Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde açıklamalarda bulunan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Sigara içiyorsanız, bırakmak için daha iyi bir zaman olamaz. Sigarayı bırakarak koronavirüs riskini azaltabiliriz" dedi.

Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde açıklamalarda bulunan Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, "Sigara içiyorsanız, bırakmak için daha iyi bir zaman olamaz. Sigarayı bırakarak koronavirüs riskini azaltabiliriz" dedi.

Bugün, '20 Kasım Dünya Sigarayı Bırakma Günü.' Türkiye'de her yıl binlerce insan sigaranın vücuduna verdiği zararlar nedeniyle hayatını kaybediyor. Sigara içmek de tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgınına davetiye çıkarıyor. Türkiye Sigarayla Savaş Derneği'nin (TSSD) Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, sigaranın, virüse elverişli ortam hazırladığına dikkat çekerek; "Yapılan bilimsel araştırmalar bu zararlı alışkanlığın COVID-19'a yakalanma riskini arttırdığını ortaya koymakta. Sadece içenler değil içmeyenler de, içenlerin çıkarttığı duman nedeniyle virüse maruz kalıyor. Çünkü sigara dumanı virüsü dört kat daha hızlı yayıyor, şayet maskesiz iseniz tehlike daha da büyük" dedi.

"SİGARA İÇENLERDE COVID-19'DAN ÖLÜM RİSKİ DAHA YÜKSEK"

TSSD Genel Başkanı Doç. Dr. Mustafa Aydın, 'Dünya Sigarayı Bırakma Günü' kapsamında yaptığı açıklamada; "Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan COVİD - 19 salgını nedeniyle olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Son günlerde artan vaka sayıları nedeniyle halk sağlığı konusu, her birimizin gündeminin baş sırasında. Pandemiyle mücadelede toplum olarak alınan önlemlere harfiyen uymak zorundayız. Alınan bu önlemler içinde yıllardır yılmadan mücadele ettiğimiz 'sigara ile savaş' en ön sıralarda gelmekte. Bilindiği üzere, sigara ve nargile gibi tütün ve tütün ürünleri kullanımı solunum yollarının savunma mekanizmalarını bozuyor. COVID-19 da solunum yollarını hedef alan bir hastalık. Salgın sürecinde yapılan çalışmalarda sigara içenlerde ağır zatürre ve solunum yetmezliği ile seyreden COVID-19 vakalarının daha sık olduğu ve bu grupta ölüm riskinin daha yüksek olduğu saptanmıştır" dedi.

"O GÜN BU GÜN!"

Kurulduğu 1999 yılından bu yana toplumun sigaraya karşı bilinçlenmesi yolunda önemli çalışmalar yapan Doç. Dr. Mustafa Aydın, içilen her bir sigarada sağlığa zarar veren ve insanı zehirleyen binlerce kimyasal maddenin bulunduğunu ve bu kimyasal maddelerin 81 tanesinin doğrudan kansere neden olduğunun bilindiğine vurgu yaparak şunları söyledi:

"Sigara içiyorsanız parmaklarınız dudaklarınızla temas ediyor ve bu da COVID-19 gibi hastalıkların elden ağza bulaşma olasılığını artırıyor. Salgın sürecinde yapılan çalışmalarda sigara içenlerde ağır zatürre ve solunum yetmezliği ile seyreden COVID-19 vakalarının daha sık olduğu ve bu grupta ölüm riskinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. O yüzden; Ne kendi hayatınızı ne de çevrenizdeki insanların hayatını riske atmayın. Sigara içiyorsanız, bırakmak için daha iyi bir zaman olamaz. Sigarayı bırak ve COVID-19 riskini azalt diyoruz. Bugüne kadar hep bir bahane öne süren tiryakilere diyoruz ki, pandemi sizler için bir milat olsun ve sigara içmenizi azaltmak veya tamamen bırakmanız için o gün, bu gündür" ifadelerini kullandı.

HER YIL 8 MİLYON ÖLÜM

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri arasında ilk sırada yer alan küresel tütün salgını, dünyada her yıl 8 milyondan fazla kişinin ölümüne de sebep oluyor. Bu ölümlerin 7 milyondan fazlası doğrudan tütün kullanımından, yaklaşık 1,2 milyonu ise sigara içmediği halde pasif etkilenmeye maruz kalmaktan kaynaklanıyor.


Son dakika haberi: Sigarayı bırakmak için daha iyi bir zaman olamaz

Mustafa Aydın, Türkiye, Sigara, Savaş, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haberi: 'Sigarayı bırakmak için daha iyi bir zaman olamaz' - Son Dakika


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