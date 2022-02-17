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SIĞIRCIKLARIN GÖKYÜZÜNDEKİ DANSI; KAMERADA - Son Dakika

SIĞIRCIKLARIN GÖKYÜZÜNDEKİ DANSI; KAMERADA

17.02.2022 09:09

MARDİN'de sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kent merkezine akın eden binlerce sığırcık kuşu, gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu.

MARDİN'de sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kent merkezine akın eden binlerce sığırcık kuşu, gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu.

Kent merkezinde bir haftadan beri gökyüzünde sığırcıklar görülmeye başlandı. Akşam saatlerinde ağaçlara tüneyen sığırcıklar, günün ilk ışıkları ile kale ile minarelerin çevresinde uçmaya başlıyor. Sürüler halinde zaman zaman ayrılıp yeniden bir araya gelen sığırcıklar, yaklaşık yarım saat kanat çırpıyor. Kuşların sürüler halindeki uçuşu, cep telefonu kamerasına yansıdı.

SIĞIRCIKLARIN GÖKYÜZÜNDEKİ DANSI; KAMERADA
SIĞIRCIKLARIN GÖKYÜZÜNDEKİ DANSI; KAMERADA
SIĞIRCIKLARIN GÖKYÜZÜNDEKİ DANSI; KAMERADA

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SIĞIRCIKLARIN GÖKYÜZÜNDEKİ DANSI; KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: SIĞIRCIKLARIN GÖKYÜZÜNDEKİ DANSI; KAMERADA - Son Dakika
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