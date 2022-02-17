SIĞIRCIKLARIN GÖKYÜZÜNDEKİ DANSI; KAMERADA - Son Dakika

MARDİN'de sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kent merkezine akın eden binlerce sığırcık kuşu, gökyüzünde güzel görüntüler oluşturdu.

Kent merkezinde bir haftadan beri gökyüzünde sığırcıklar görülmeye başlandı. Akşam saatlerinde ağaçlara tüneyen sığırcıklar, günün ilk ışıkları ile kale ile minarelerin çevresinde uçmaya başlıyor. Sürüler halinde zaman zaman ayrılıp yeniden bir araya gelen sığırcıklar, yaklaşık yarım saat kanat çırpıyor. Kuşların sürüler halindeki uçuşu, cep telefonu kamerasına yansıdı.