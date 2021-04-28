Son dakika haberi... Siirt Belediyesinden yetim çocukların bulunduğu ailelere ziyaret - Son Dakika

Siirt Belediyesince yetim çocukların bulunduğu ailelere yönelik ziyaret gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, kentte tespit edilen aileleri ziyaret ederek, pasta ikramında bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Ali Aytek, Başkan danışmanı Mehmet Şefik Erden ve Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Murat Özekinci ile gerçekleştirdiği ziyarette ailelerin sorun ve taleplerini dinledi.