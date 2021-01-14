Siirt, Bingöl ve Batman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında, CoronaVac aşısı sağlık çalışanlarına uygulanmaya başladı.

Siirt'e gönderilen 4 bin 760 doz aşı, 3 binin üzerinde sağlık çalışanına yapıldıktan sonra 65 ve yaş üstü vatandaşlara da uygulanacak.

Sağlık çalışanlarıyla birlikte aşı olan Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Selahattin Vural, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bütün dünyayı saran salgında inşallah sonun başlangıcına geldik. Salgında çok büyük emek veren sağlık ordusunu aşılamaya başlıyoruz. Akabinde de yaşlı vatandaşlarımızı ve insanlarımızı aşılayarak, ülkemizde kesin bir mücadeleyi kazanmış olacağız. Ümit ediyoruz ki bütün dünyada da bu mücadele sürdürülsün." dedi.

Özellikle yorgun sağlıkçılara aşı olmasını öneren Vural, "Başka bir seçeneğimiz yok. Kesin seçenek bu tür şeylerde alınır. Bugün dünden daha ümitliyiz." diye konuştu

Bingöl

Bingöl Devlet Hastanesinde, İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu'ya yapılan aşının ardından sağlık çalışanları da aşı oldu.

Gündoğdu, kamu ve özelde çalışan yaklaşık 4 bin sağlık çalışanına aşı uygulanacağını, ikinci dozun da 28. gün yapılacağını bildirdi.

Herkesin aşısını bir an önce yapması temennisinde bulunan Gündoğdu, "Şu anda temaslı ve testi pozitif olan kişiler dışında bütün sağlıkçılar diledikleri zaman aşılarını yapabilirler." dedi.

Batman

Batman İl Sağlık Müdürlüğü, kamu ve özel hastaneler ile toplum sağlığı merkezinde ve ilçe devlet hastanelerinde hazırlanan aşı odalarında aşı uygulaması başladı.

Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de sağlık çalışanlarına aşı uygulaması başladı. Aşı odalarına sırayla alınan sağlık çalışanları, aşı olduktan sonra, olası bir yan etkinin oluşması durumunda hızlı müdahale için 30 dakika müdahale odalarında bekletiliyor.

Sağlık Sen Batman İl Başkanı Maruf Yalçın da aşı oldu. Yalçın, yaptığı açıklamada, salgınla mücadelede aşının büyük önem taşıdığını, sağlık çalışanları olarak herkese aşı olmayı tavsiye ettiklerini kaydetti.

Salgınla mücadelede olağanüstü bir performans gösterildiğini ifade eden Yalçın, "Sağlık çalışanları olarak tüm vatandaşlarımızın aşı olmasını tavsiye ediyoruz. Bu hastalıkla mücadelede temel ayaklardan biri aşıdır." dedi.