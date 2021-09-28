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Son dakika haber! Siirt Emniyet Müdürü bedensel engelli gencin akülü araç talebini yerine getirdi - Son Dakika

Son dakika haber! Siirt Emniyet Müdürü bedensel engelli gencin akülü araç talebini yerine getirdi

28.09.2021 12:07

Edinilen son dakika gelişmesine göre Siirt Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, bedensel engelli Zeynep Çelik'in akülü araç isteğini yerine getirdi.

Siirt Emniyet Müdürü Halit Aziz Yılmaz, bedensel engelli Zeynep Çelik'in akülü araç isteğini yerine getirdi.

Merkez Tuzkuyusu köyünde yaşayan doğuştan bedensel engelli 33 yaşındaki Çelik, bir yakını aracılığıyla ulaştığı İl Emniyet Müdürü Yılmaz'a akülü araç talebinde bulundu.

Talebe olumlu yanıt veren Yılmaz, temin ettiği akülü aracı evinde ziyaret ettiği Çelik'e teslim etti.

Ailenin sorunlarını dinleyen Yılmaz, çocuklara oyuncak hediye etti.

Çelik'in ağabeyi Vehip Çelik, kardeşinin en büyük hayalinin gerçekleştiğini belirterek, "İl Emniyet Müdürü talebimize olumlu cevap verdi. Allah ondan razı olsun. Zeynep, hediye edilen akülü araç ile tekrar hayata bağlandı. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Araca binen Çelik, evin avlusunda gezdi.

Son dakika haber! Siirt Emniyet Müdürü bedensel engelli gencin akülü araç talebini yerine getirdi
Son dakika haber! Siirt Emniyet Müdürü bedensel engelli gencin akülü araç talebini yerine getirdi
Son dakika haber! Siirt Emniyet Müdürü bedensel engelli gencin akülü araç talebini yerine getirdi
Son dakika haber! Siirt Emniyet Müdürü bedensel engelli gencin akülü araç talebini yerine getirdi
Son dakika haber! Siirt Emniyet Müdürü bedensel engelli gencin akülü araç talebini yerine getirdi

Zeynep Çelik, Tragger, Engelli, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Siirt Emniyet Müdürü bedensel engelli gencin akülü araç talebini yerine getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Siirt Emniyet Müdürü bedensel engelli gencin akülü araç talebini yerine getirdi - Son Dakika
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