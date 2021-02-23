Son dakika haberi! Siirt merkezli 5 ilde FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" yönelik operasyon: 14 gözaltı - Son Dakika

Siirt merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY'ye yönelik çalışmalar kapsamında örgütün askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve aralarında halen aktif görevli askeri personelin de bulunduğu 14 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Siirt merkezli Şanlıurfa, İzmir, Hakkari ve Amasya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılar yakalandı.

Operasyonda, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait CD ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınarak Siirt'e getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.