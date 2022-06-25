Son dakika haberi: Siirt'te 2 kişiyi öldüren, 3 kişiyi ağır yaralayan zanlı, jandarmanın operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi: Siirt'te 2 kişiyi öldüren, 3 kişiyi ağır yaralayan zanlı, jandarmanın operasyonuyla yakalandı

25.06.2022 16:02
Son dakika haberi: Siirt'te 2 kişiyi öldüren, 3 kişiyi ağır yaralayan zanlı, jandarmanın operasyonuyla yakalandı

Son dakika haberine göre Siirt'in Pervari ilçesinde görevde olan güvenlik köy korucuları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren, 3 kişiyi de ağır yaralayıp kaçan şüpheli M.A., jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Siirt'in Pervari ilçesinde görevde olan güvenlik köy korucuları arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişiyi öldüren, 3 kişiyi de ağır yaralayıp kaçan şüpheli M.A., jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Pervari ilçesine bağlı Düğüncüler köyünde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre, Pervari'nin Düğüncüler köyünde iddiaya göre, güvenlik köy korucuları arasında daha önce arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet oluştu. Taraflar arasında görev sırasında tartışma yaşandı. Sözlü tartışmada zanlı M.A, H.B., A.A., A.B., H.G. ve A.D.'yi uzun namlulu silahla taradı. Silahlı kavgada 5 kişi ağır yaralandı.

12 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra helikopterle 3. Komando Tugayına, oradan da Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralı 5 kişiden H.B. ve A.A. hayatını kaybetti.

Güvenlik güçlerinin köy ve hastane çevresinde yoğun güvenlik önlemler aldı. Kaçan şüpheli jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor. - SİİRT

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Kaynak: İHA

Pervari, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Siirt'te 2 kişiyi öldüren, 3 kişiyi ağır yaralayan zanlı, jandarmanın operasyonuyla yakalandı - Son Dakika

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