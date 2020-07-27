Son dakika haberi: Siirt'te 2 terörist, SİHA ile etkisiz hale getirildi - Son Dakika

SİİRT'in Şirvan ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 2 terörist silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile etkisiz hale getirildi.

Şirvan ilçesi Cevizlik köyü Meydanıcindiye tepe bölgesinde faaliyet gösteren PKKKCK terör örgütü mensuplarına yönelik, SİHA destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede yapılan aramada, teröristlere ait 2 tüfek, 4 el bombası, 9 şarjör, çok sayıda örgütsel doküman ile gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.