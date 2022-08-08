Son dakika haberi | Siirt'te askeri araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Siirt'te askeri araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

08.08.2022 11:00
Son dakika haberi | Siirt'te askeri araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Son dakika haberine göre Siirt'in Şirvan ilçesinde askeri araçla kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Siirt'in Şirvan ilçesinde askeri araçla kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, askeri personeli taşıyan pikap, Suludere köyü mevkiinde M.F.A. idaresindeki 34 PZY 86 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada, sürücü M.F.A. ile kamyonetteki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT

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Kaynak: İHA

Şirvan, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Siirt'te askeri araç ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika

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