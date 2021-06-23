Son dakika gündem: Bariyere çarpıp devrilen motosikletteki bir kişi öldü - Son Dakika

Siirt'te motosikletin devrilmesi sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, M.B. idaresindeki 56 AV 014 plakalı motosiklet, Siirt- Eruh kara yolunda henüz belirlenemeyen nedenle bariyere çarparak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücü M.B. yaralandı, motosikletteki B.B ise kaza yerinde hayatını kaybetti.

M.B, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. B.B'nin cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.