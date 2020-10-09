Son dakika haberi: Siirt'te deterjan içen çocuk hastanelik oldu - Son Dakika

Son dakika haberi: Siirt'te deterjan içen çocuk hastanelik oldu

09.10.2020 15:58
Son dakika haberi: Siirt'te deterjan içen çocuk hastanelik oldu, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Siirt'te mutfakta oynadığı sırada kutudaki sıvı deterjanı içince fenalaşan 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Siirt'te mutfakta oynadığı sırada kutudaki sıvı deterjanı içince fenalaşan 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, kent merkezi Yeni Mahallede meydana geldi. 3 yaşındaki Y.C., mutfakta oynadığı sırada kutu içerisinde bulunan sıvı deterjanı içti. Çocuğun fenalaştığını gören anne, durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Y.C., tedavi altına alındı. Durumu ağır olan 3 yaşındaki çocuğun tedavisine yoğun bakımda devam edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Son dakika haberi: Siirt'te deterjan içen çocuk hastanelik oldu

Çocuk, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Siirt'te deterjan içen çocuk hastanelik oldu - Son Dakika

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